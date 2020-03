Ny hjemmeside tilbyder hjælp til corona-ramte

Per Bovbjerg er netop fyldt 50. Han havde planlagt stor fest lørdag den 14. marts, men som så mange andre blev han nødt til at aflyse i sidste øjeblik på grund af de nye restriktioner, der kom som følge af corona-krisen.

I stedet satte han sig ned og tænkte lidt. Og besluttede sig for at oprette en hjemmeside, der kan knytte kontakt mellem folk, der gerne vil hjælpe - og folk, der har behov for hjælp.

- Det ligger dybt i mig. At jeg gerne vil gøre en forskel dér, hvor jeg kan. Og hjemmesider er noget, jeg har indsigt i, siger Per Bovbjerg,

Men det er Per Bovbjergs hensigt, at siden skal være landsdækkende.

Han er godt klar over, at der allerede er andre initiativer i gang omkring hjælp - også på Facebook:

- Ja, det har jeg godt set. Og det er ikke meningen, at vi skal konkurrere mod hinanden. Jeg vil bare gerne prøve at gøre nettet så finmasket som muligt, og derfor håber jeg på, at også dem fra Facebook samt organisationer, der hjælper, vil melde sig ind på hjemmesiden, siger Per Bovbjerg.