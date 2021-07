Se billedserie Kirkens Korshærs Sorø-afdelingen skulle have været åbnet for længst, men åbningen blev forsinket over et år på grund af coronanedlukningen. Nu glæder genbrugsleder Thorbjørn Biltoft sig til at byde både frivillige og kunder indenfor omkring 1. oktober. Foto: Merete Jensen

Ny genbrugsbutik har fået ja til møbelsalg men nej til tøj

Lokalplanen for Industrivej 4G spænder ben for Kirkens Korshærs drøm om at sælge genbrugstøj i kommende butik.

Sorø - 12. juli 2021

Lige nu er det store 850 kvadratmeter store lokale gabende tomt, men det varer ikke længe, inden Kirkens Korshær i samarbejde med udlejer, Oldebjerg A/S, etablerer køkken, kontor, lager, toiletfaciliteter - og alt det, der skal til for at gøre Kirkens Korshær klar til åbning omkring 1. oktober.

Kirkens Korshær i Sorø kommer udelukkende til at sælge møbler og forskellige slags møbeltilbehør, da lokalplanen på Industrivej 4G har sat en stopper for ønsket om at sælge genbrugstøj.

- Vi har kontaktet både kommunen og borgmester Gert Jørgensen med ønsket om at få lov til at sælge tøj, men det kan der tilsyneladende slet ikke blive tale om. Der er slet ikke nogen forståelse, og i vores optik er det underligt at have så firkantet en holdning. Vi er jo ikke en normal butik, men en organisation som hjælper udsatte i Danmark, forklarer Thorbjørn Biltoft.

Ikke store nok Han fortæller, at det eneste konkrete udspil fra Sorø Kommune lød på, at Kirkens Korshær kunne benytte ét af de tomme lokaler i Storgade i stedet, men der er ifølge genbrugslederen slet ikke lokaler, som er store nok til også at rumme møbler, lager og personalefaciliteter. Jens Nygaard (V), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Sorø Kommune, fortæller, at der tidligere har været forespørgsler omkring salg af tøj i lokaler ved Industrivej.

- Lokalplanen giver ikke mulighed for det, og jeg er ikke tilhænger af dispensationer. Der skal en særlig årsag til, hvis vi skal give en dispensation. Det vægter højt for mig, at der er lige betingelser for alle, så derfor har organisationen fået det svar fra os, siger Jens Nygaard.

Plads til flere Kirkens Korshær har fået tilsagn fra 15 frivillige, der gerne vil hjælpe til i butikken.

- Men vi kan altid bruge flere ledige hænder, som har lyst til at give en hånd med og samtidig være en del af det sociale fællesskab, der også kommer i kølvandet på dét at arbejde i Kirkens Korshær, fortæller genbrugsleder Thorbjørn Biltoft. Han har ansvaret for 40 butikker på Vest- og Sydsjælland samt en del butikker på Fyn.

Da alle Kirkens Korshær-butikker er meget lokalt forankrede, så kommer hele overskuddet fra Sorø-afdelingen til at gå direkte til varmestuen i Slagelse.

- Den seneste opgørelse har vist, at der er 6.435 hjemløse i Danmark, så der er hårdt brug for penge til at opretholde driften af både varmestuer og herberger, siger Thorbjørn Biltoft.

Socialt sted Rent praktisk er det muligt at aflevere effekter direkte til butikken, når denne åbner.

Men Kirkens Korshær kan også komme ud og afhente privat hos folk, ligesom der - i samarbejde med Slagelse-afdelingen - kan træffes aftale om tømning af dødsboer.

- Sorø er i forvejen en by med mange genbrugsbutikker, og vi håber at kunne bidrage med en masse godt - både som butik, men også som et socialt sted, hvor der altid vil være rummelighed, tid til en snak og kaffe på kanden. Vi ved, at genbrugsbutikker som helhed tiltrækker den samme type kunder, så vi håber at kunne berige hinanden med kunder og skabe interesse for genbrug generelt.

Hvis du vil vide mere om Kirkens Korshær i Sorø eller melde dig som frivillig, så er du velkommen til at ringe og få en snak med genbrugsleder Thorbjørn Biltoft på telefon: 20 14 70 27.

Kirkens Korshær åbner på Industrivej 4G, Sorø omkring 1. oktober.