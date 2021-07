Se billedserie 78-årige Arne Pedersen har nu stillet sig i spidsen for DUR, der igen skal samle trådene i Dianalund: Foto: Bjarne Stenbæk

Send til din ven. X Artiklen: Ny formand for DUR: Vi skal have samlet Dianalund igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny formand for DUR: Vi skal have samlet Dianalund igen

Arne Pedersen mener, at Dianalund vil stå stærkere, hvis alle bakker op om lokalrådet.

Sorø - 30. juli 2021 kl. 19:03 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

I de senere år er luften gået lidt ud af Dianalund Udviklingsråd. Det mener i hvert fald den nyvalgte formand, Arne Pedersen, og han tilføjer, at det i og for sig er forståeligt nok i og med, at DUR via de frivillige, lokale kræfter har fået gennemført en række store projekter som eksempelvis På Banen.

- Det var helt konkrete opgaver, fortsætter han.

- Men nu skal vi videre. Vi skal kigge i vores formålsparagraf og skal igen blive den overbyggende forening for lokalsamfundet 4293 Dianalund. DUR skal i tæt samarbejde med det eksisterende foreningsliv, erhvervsliv, institutioner og borgere medvirke til en konstant og blivende udvikling. Samtidig skal vi fremme nærdemokratiet og understøtte eksisterende kræfter og organisationer, som det stærke bindeled mellem parterne og videre til Sorø Kommune.

Sammen er vi stærkere Tidligere har det været en selvfølgelig, at alle lokale foreninger - dem er der mere end 60 af - var medlem af DUR, ligesom også mange af de lokale borgere meldte sig ind.

- Vi har i en periode ikke været gode nok til at forklare lokalsamfundet, at når vi står sammen, står vi meget stærkere over for eksempelvis Sorø Kommune, siger Arne Pedersen.

- DUR er jo høringsberettiget i forhold til kommunen i en lang række sager, og vi kan også selv komme med ønsker og stille forslag. Når alle er med, kan vi tale med langt større styrke, end når hver forening kører sit eget løb.

Paraply DUR er også paraply for en række arbejdsgrupper, og der kan sagtens nedsættes flere.

- Det er ikke meningen, at DUR som sådan selv skal stå for arrangementer og initiativer, siger Arne Pedersen.

- Men de frivillige kræfter kan arbejde i DUR-regi, og så kan vi støtte på forskellig vis.

Motionsgruppen har netop udgivet forslag til løbe- og gåture med indlagte historiske oplysninger. Naturgruppen arbejder blandt andet med at skabe mere »vild« natur. Trafikgruppen koncentrerer sig ikke mindst om omfartsvejen, som man nu håber på kommer i den ene eller anden udgave, mens padletennisgruppen er ved at samle penge ind til de kommende baner - her har DUR ydet 50.000 kroner. Grundlovsudvalget er i gang med at sørge for Mærk Dianalund fra 26.-28. august, flaggruppen samler penge ind til en ny løsning i forhold til flagalléen, erhvervssektionen E-Dur kører for sig selv, og der arbejdes også med bosætning, ungdomskultur, en mandegruppe m.m.

Endnu et af de lidt større projekter har DUR også i støbeskeen i form af et par petanque-baner, der skal etableres for enden af På Banens legeplads. Det arbejde påbegyndes i efteråret.

Endelig er det også DUR, der bestyrer På Banens scene. Scene og område kan kvit og frit lånes af foreninger under DUR - et forenings-medlemskab koster 150 kroner om året.

Vendelbo Den nye formand er 78 år.

- Det var ikke meningen, at jeg skulle være formand, siger Arne Pedersen.

- Faktisk havde vi lige talt om, at der skal yngre kræfter til, men da vi skulle konstituere os, var der ingen af de yngre kræfter, der ønskede posten, og så blev det i stedet den ældste. Men OK - jeg har jo også tid til det.

Arne Pedersen sidder også i bestyrelsen for den lokale brugs og i bestyrelsen for Borgerhuset. Egentlig er han vendelbo, men forældrene flyttede til Dianalund, og så måtte Arne, der var i konfirmationsalderen med.

Han er uddannet i Hoff Nielsen og Mogensens købmandshandel, der lå på Stationsvej, og det var dengang, der for eksempel både var korn og foderstoffer, isenkram samt trælast tilknyttet en købmandshandel.

Derefter tog han til Ballerup, og han var faktisk i færd med at overtage den lokale købmandshandels afdeling for isenkram, da Hoff Nielsen døde. Uden Hoff Nielsen havde Arne Pedersen svært ved at se, at købmandshandlen kunne overleve, så han tog til Københavns-området igen.

25 års ansættelse i SK Textil & Emballage blev det til, inden han blev leder af svenske Nefabs afdeling i Danmark. Her var han i 21 år. Bopælen lå henholdsvis i Ballerup og Vallensbæk.

Under et besøg hos Arnes forældre i Dianalund, faldt hans kone for byen, så nu har parret boet i Dianalund i 20 år.

- Det har vi aldrig fortrudt, siger Arne Pedersen.

- Her er dejligt at bo. Her kender vi hinanden i modsætning til hovedstadsområdet, hvor man dårligt nok ved, hvad naboen hedder.

Men selv om Arne nu har en stærk tilknytning til Dianalund, så er rødderne i Vendsyssel, som han besøger i hvert fald en gang om året.