Se billedserie Lars Damgaard Pedersen (DF) er ny formand for børn og undervisningsudvalget i Sorø Kommune. Siden 1993 har han været ansat i Kriminalforsorgen - de seneste 15 år som leder på forskllige niveauer. Foto: Kim Rasmussen

Ny formand: Uenighed skal gøre os stærke

Sorø - 06. januar 2018 kl. 15:06 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

49-årige Lars Damgaard Pedersen fra Dansk Folkeparti er ny formand for børn og undervisningsudvalget, skriver DAGBLADET og Sjællandske

- Jeg er ikke bange for uenighed. Uenighed skaber dynamik og udvikling, hvis vi tackler tingene på den rigtige måde. Det er vigtigt, at vi går ind i arbejdet med et stort engagement og lader uenighederne blive til en styrke. Jeg er overbevist om, at vi et langt stykke ad vejen har de samme intentioner om at skabe de bedste rammer for arbejdet med børn og unge, selv om vi kan angribe udfordringerne fra forskellige vinkler.

Det siger Lars Damgaard Pedersen. Fra sit daglige arbejde som enhedsleder i Holbæk Arrest er han vant til ikke lige at lade sig feje til side af et par udfordringer. Han lader i stedet de forskellige holdninger brydes i bestræbelserne på at finde gode løsninger. Også selv om tonen ind i mellem kan blive lidt hård.

Udvalget med Carsten Petersen (K), Anne Madsen (S), Pia Hvid (R), Sofie Ullerup Torpegaard (K), Maria Møller (V) og Bo Mouritzen (EL) betegner han som et stærkt hold.

- Der er både medlemmer med stor erfaring og friske folk udefra, der kan se på tingene med »nye øjne« Alle er yderst kompetente, så jeg glæder mig i høj grad til at komme i gang, siger han.

- Jeg er helt på det rene med, at jeg er grøn i det politiske spil, men jeg er åben og imødekommende, og så kan jeg heldigvis også læne mig op ad et super dygtigt fagcenter.

Han har allerede bestilt et besøg på samtlige institutioner under udvalget - og det er for hele udvalget. Derved får udvalget et bedre kendskab til området - og området får et bedre kendskab til udvalget.

Der ligger ikke planer om nedskæringer eller større omlægninger på området - men det er Lars Damgaard Pedersen bevidst om hurtigt kan ændre sig.

- I politik kan det gå rigtig stærkt - især, hvis det ikke går den rigtige vej - og ind i mellem kommer der jo også uventede krav og direktiver oven fra, siger han.

- Men vi må også være klar til at tage ansvar, når sagerne ikke er så behagelige. Det er jo blandt andet det, vi er valgt til.

- For mig bliver det givet en stor mundfuld, fortsætter han.

- Der er rigtig mange ting, man som nyt byrådsmedlem og ny udvalgsformand skal sætte sig ind i, men jeg har selv ønsket opgaven, så det er ikke noget, der skræmmer mig. Jeg er til gengæld klar til at lytte og lære, men de øvrige byrådsmedlemmer kan også godt forvente, at jeg selv søger indflydelse på beslutningerne.

Faldt for Stenlille

Lars Damgaard Pedersen er fra Albertslund. Sammen med sin bedre halvdel, Kamilla, der også er ansat i Kriminalforsorgen, flyttede han til Stenlille i 2010.

- Vi skulle ud og have lys og luft, inden de to yngste drenge skulle starte i skole, fortæller han.

- Vi kiggede på vel op mod 50 huse med det udgangspunkt, at de ikke måtte ligge mere end en time væk fra Albertslund. Der skulle være skole, daginstitution, indkøbsmuligheder og nem adgang til naturen. Så blev det huset på Slettebjergvej, vi faldt for. Der var da nogen blandt familie og venner, der undrede sig lidt, men vi har aldrig fortrudt. Vi er glade for at bo her.

Familien tæller også tre drenge. En, der er i starten af 20'erne og er videre i livet, samt en på 12 og en på 9 år.

- Der er ingen i min familien, der nogensinde har engageret sig i politik, fortæller Lars Damgaard Pedersen.

- Men allerede i Albertslund meldte jeg mig ind i DF. Jeg synes, at DF blandt andet kombinerer Socialdemokratiets socialpolitik med Konservatives danske værdier - det tiltalte mig.

Lars Damgaard har aldrig tidligere forsøgt at opnå valg, men denne gang skulle det være.

- Jeg synes ikke, at man bare kan sætte sig på bagerste række og råbe efter dem, der træffer beslutningerne, siger han.

- Jeg har lyst til at involvere mig i de ting, der er vigtige for at opbygge en kommune, der er god for borgerne og attraktiv at komme til, hvadenten du er tilflytter eller virksomhed. Landspolitisk har jeg ingen aktuelle ambitioner. Det er det lokale, der står mit hjerte nær.

Og nej - Lars Damgaard Pedersen opvækst på Vestegnen fornægter sig ikke. Han er Brøndby-fan, men er dog ikke længere på stadion, når de blågule spiller. Nu nøjes han med TV. Fiskeriet havde hans interesse på et tidspunkt, men fiskestangen er lagt på hylden.

- Så jeg kommer ikke til at forsømme så meget på grund af mine nye opgaver, siger han med et smil.

- Udover arbejde og politik handler mit liv mest om familien - blandt andet elsker vi at rejse.