Forfatteren C.G. Valentin - Carina Valentin Grøntved - er aktuel med to bøger. Foto: Thomas Olsen

Ny fantasy-bog fra Sorøs C.G. Valentin

Sorø - 16. september 2020

»Dragernes Æra 1 - Drageægget« er en ny fantasy-bog fra Sorø-forfatteren C.G. Valentin, der - når det ikke handler om fantasy-bøger kendes under navnet Carina Valentin Grøntved.

Hovedpersonen Juliana er psykisk sårbar, og det er præcis derfor, at hun er den udvalgte. For svagheden i hendes egen verden bliver en styrke i fantasy-verdenen, hvor hun for første gang oplever kærlighed og venskab. Men kærligheden er påvirket af drageægget, selvom drager er frygtet som pesten. Men Julianas drøm er at genskabe Dragernes Æra, hvor alle var lige, og man selv kunne skabe sin lykke, ligesom drømme og handlinger skabte skæbnen.

Men mens det for nogen var symbolet på, at de svage kan blive de stærke, var det også en tid, der for andre både indgød frygt og sorg.

Hvilken version skal Juliana tro på? Er det farligt at forelske sig i en elver, og vil hun nå at forhindre verdens undergang? Og hvad sker der, når et drageæg begynder at klække i et land, hvor ejerskab af sådan en skabning er lig med døden?

Det er det, man kan læse om i C.G. Valentins bog.

Bogen bliver præsenteret under Fantasyfestival i Esbjerg i denne uge.

C.G. Valentin er i øvrigt også aktuel med den socialrealistiske kærlighedsroman »Som møl om månen«. Den udgives på forlaget Nelumbo i begyndelsen af november.