Fra venstre er det Christian Christensen, Sofie E. Jensen, Børge Bjerre og Hans Eberholst. Der er skiftet ud i ejerkredsen i Victoria Teatret. Fra 1983 har biografen, der åbnede 17. september 1949, været drevet af en gruppe, der har arbejdet frivilligt. Foto: Bjarne Stenbæk

Ny ejerkreds bag kendt biograf

Fem nye er kommet ind i ejerkredsen - fem er stoppet.

Sorø - 17. april 2021 kl. 05:49 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Det vakte opsigt, da syv Sorø-familier for 38 år siden overtog byens biograf, Victoria Teatret, for at drive biografen på frivillig basis. Første film på lærredet 7. august 1983 var Bille Augusts filmatisering af Bjarne Reuters »Zappa«, og siden er det gået slag i slag med at sammensætte de bedste programmer og foretage moderniseringer, så biografen i dag både på billed- og lydsiden lever op til de krav, der stilles i dag. Sæderne er dog mere traditionelle biografsæder og ikke de luksusudgaver, der findes i de nyeste af slagsen, men hyggen er i høj grad bevaret.

Undervejs er ejekredsen udvidet til otte.

Var der folk, der var skeptiske overfor konstruktionen, kom de til at æde deres ord i sig igen. Det er gået rigtig godt for Victoria, der i 1986 blev udnævnt til »Årets Biograf i Danmark« og i 1994 modtog Sorø Kommunes kulturpris.

Støvet af - Men tiden var kommet til, at der skulle ske noget nyt, siger Børge Bjerre.

- Ja, du kan godt skrive, at Victoria er blevet støvet af, supplerer Hans Eberholst med et smil.

Ny energi og nye idéer er tilført, og det er sket i samarbejdets ånd og så stille og roligt, at de fem, der går ud af ejerkredsen, alle fortsætter som frivillige. Og den store, offentlige rekruttering af nye ejere har slet ikke været nødvendig. De nye, der træder ind i ejerkredsen, har alle i en årrække været frivillige i biografen.

- Dagligdagen her har i øvrigt fungeret sådan, at der ikke er den store forskel på frivillige og medejere, men det er klart, at der i det at eje også følger et formelt ansvar med, siger Børge Bjerre og Hans Eberholst.

Det nye hold De nye anpartshavere er Mette og Christian Christensen, Lene Jensen og Søren Kragbæk, Rikke Muldbjerg og Hans Linnet, Marianne og Lars Krogh samt Sofie E. Jensen. Bjarne Kastberg, Hans Eberholst og Børge Bjerre fortsætter i ejerkredsen, mens Torben Lund, Morten Hallgreen, Susanne Demring, Heine Amstrup og Ebbe Hvidtfeldt nu går over i de frivilliges rækker.

Processen - og corona-pausen - gav også Victoria-folkene lejlighed til at få nedfældet teatrets mission, vision, identitet og værdier. Den korte version er, at Victoria Teatret fortsat vil »ose« af film, vise et bredt repertoire, bruge alle indtægter på at drive biografen, være lokalt forankret og dyrke det kulturelle samspil med byen og vise forestillinger hele året (minus juleaften og nytårsaften). Og nok så vigtigt, så skal det være hyggeligt at komme i Victoria, og når folk har besøgt biografen, skal de gå derfra med en god oplevelse.

Selv oprydning er sjovt Christian Christensen og Sofie E. Jensen er to af de nye, der så alligevel ikke er så nye endda.

- Jeg er født og opvokset i Sorø og har været frivillig i to omgange, fortæller Christian.

- I 1998 blev jeg udlært operatør, så jeg har også været med i »spole-tiden« - nu er alt jo digitalt. Så har jeg været en tur i København for at »læse et par bøger«, og så flyttede jeg til Sorø igen i 2007-08. Efter en kort snak med »gutterne« blev jeg så frivillig igen. Min bedre halvdel er også gået med i det frivillige arbejde, og vores to børn på 7 og 9 er vilde med biografen. Selv det at rydde op synes de er sjovt - altså i Victoria.

En drøm Sofie har været frivillig i fem-seks år. Blandt andet står hun for Facebooksiden.

- Jeg begyndte faktisk i filmstudiekredsen med Hans Eberholst under LOF, fortæller hun.

- Så begyndte jeg som frivillig. En aften, hvor jeg arbejdede sammen med Ebbe Hvidtfeldts kone, fortalte hun om Victoria, og om, hvordan det var at være med i biografens ejerkreds. Siden har det været min drøm at komme med.

Den nye ejerkreds er trådt ind, men arbejdstøjet har både de nye og veteranerne altså haft på i flere år, så for publikum bliver der i dagligdagen ikke den store forskel at mærke - men måske munder skiftet alligevel ud i nye idéer, der skal prøves af.