Ny direktør: Kunsten skal leve på arbejdspladserne

Det er ikke kun champagnen eller en prut under vand, der bobler. Det gør Sorø Kunstmuseums nye direktør Anna Krogh også: Af begejstring.

- Det er som at komme hjem igen, og som om jeg har sluttet en ring. Efter min studietid i New York kom jeg til Sorø Kunstmuseum som kurator på udstillingen »Til Mertz«. Det var i 1999. Nu er jeg her så igen - midt i særudstillingen »Alt dette er Deres« med Albert Mertz. Det gør, at jeg føler, at jeg allerede kender og mærker ikke bare samlingen her, men hele rygsøjlen i museet. Det er sådan lidt skæbnebestemt, at jeg er her igen, siger Anna Krogh, der tiltrådte den 1. november, hvor hun afløst Charlotte Sabroe.