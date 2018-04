Se billedserie Søren Vestergaard (tv.) og Chris Jensen kan med tifredshed konstatere, at virksomhedens produkter komer ud i en stor del af verden. Foto: Bjarne Stenbæk

Ny chef er håndplukket til opgaven

Sorø - 26. april 2018

Søren Vestergaard afløser Chris Jensen som adm. direktør for virksomheden Chris Jensen. Samtidig fylder virksomheden 45 år. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der er ingen slinger i valsen hos Chris Jensen i Stenmagle. Da Søren Vestergaard i 8. klasse kom i erhvervspraktik hos Chris Jensen, sagde mester til ham, at han lige skulle tage 10. klasse med og blive lidt mere voksen, så var han velkommen som lærling.

Sådan gik det. Søren Vestergaard blev udlært som smed og var to år i virksomheden som svend. Så læste han videre til maskiningeniør. FLSmidth skulle bruge en ingeniør på en årskontrakt, og den stilling søgte Søren Vestergaard.

- Allerede efter tre måneder ønskede virksomheden at gøre aftalen permanent, og det sagde jeg ja tak til, fortæller Søren Vestergaard, der var hos industri-mastodonten i 16 år.

- Da jeg nu gerne ville trække mig tilbage, skulle vi naturligvis have en ny direktør, fortæller Chris Jensen.

- Min datter, Malene, spurgte: Hvorfor kontakter du ikke Søren - og jeg kunne godt se, at det var den helt rigtige idé.

Den nye direktør er bosat i Dianalund med sin kone og fire børn i alderen 6 til 12 år - to af hvert køn - så for ham ville det ikke være så tosset at slippe for turen til og fra Valby hver dag.

- Jeg har holdt kontakten til Chris Jensen, fortæller Søren Vestergaard.

- Når der var tid til det, har jeg lige stukket hovedet inden for, og det er meget betegnende for virksomheden. Selv om man rejser, forlader man den ikke helt. Jeg var rigtig glad for at være her, og sådan har det i øvrigt altid været med svende og lærlinge her. Det er en arbejdsplads, der har et virkelig godt ry. Derfor behøver vi heller ikke at annoncere efter svende eller lærlinge. De melder sig selv. Og for mit eget vedkommende var jeg aldrig i tvivl om, at tilbudet om at blive direktør skulle jeg sige ja til.

Chris Jensen erkender, at det for ham bliver en lidt underlig situation. I 2011 gik han som 70-årig på pension - om onsdagen altså. De øvrige dage har han været at finde på virksomheden i Stenmagle. Det vil han også fortsat være - bare ikke nødvendigvis i samme omfang som før.

- Nu er jeg 77 og har lidt udfordringer med en dårlig ryg, så nu må det være tid at give depechen videre, siger Chris Jensen, der fortsat er aktiv i virksomhedens veludstyrede motionsrum. Tre gange om ugen.

Der er ikke planer om de store ændringer under Søren Vestergaards ledelse.

- Jeg har stor respekt for Chris' måde at lede virksomheden på, siger han.

- Det var jo også netop derfor, at jeg selv var glad for at være her. Jeg tiltrådte som direktør 1. april og skal lige lidt mere ind i tingene. Nye kunder kan vi jo altid bruge, så det bliver en af mine hovedopgaver. Jeg har et stor netværk, og det vil jeg også gøre brug af.

Chris Jensen eksporterer til det meste af verden. Virksomheden har netop leveret en maskine til en fiskefabrik i Alaska, og i produktionen har man netop klargjort en leverance til et olieraffinaderi i Iran samt en leverance til en kunde i Rusland. Men det skræmmer ikke Søren Vestergaard.

- I FLSmidth var jeg vant til at rejse og havde bl.a. ansvaret for virksomhedens fabrik i Chennai (tidligere Madras) i det sydlige Indien, fortæller han.

- Egentlig ville FLSmidth gerne have, at jeg flyttede til Indien, men min kone og jeg syntes ikke, at vores børn skulle vokse op i et lukket rigmandskvarter med tjenere, havemand mv. De har bedre af en mere almindelig opvækst i Dianalund.

Udover direktørposten ejer den 42-årige Søren Vestergaard sammen med tre andre Dagmar Bryggeriet i Ringsted, som de stiftede i 2005. Ejerne har fuldtidsjob, men i dag er der én ansat i bryggeriet, og så skal der ansættes en mere.

- Lørdag var jeg på bryggeriet hele dagen, og regnskaberne kan jeg klare om aftenen, siger han.

- Men jeg kan da godt mærke, at det kniber med tiden, så derfor skal der også ansættes en til, for det går fint for bryggeriet.

Den nye direktør får dog også tid til at være aktiv badmintonspiller på motionsniveau.

Chris Jensen åbnede sin virksomhed hjemme i garagen på Lærkevej i Stenlille 1. maj 1973. Han var klejnsmed og havde egentlig et job hos Asger Jørgensen.

Selv om det egentlig ikke var meningen, at virksomheden skulle vokse sig så stor, som tilfældet er i dag, kunne Chris Jensen se mulighederne i rustfrit stål, der var ret nyt på det tidspunkt. Især fødevare-, olie- og medicinalindustrien egnede det sig til.

Et år senere købte han det gamle hotel i Nyrup og rykkede ind med en enkelt medarbejde, og så gik det slag i slag. I 1981 byggede han hovedsædet i Stenmagle, og senere er der åbnet en afdeling i Kalundborg samt i den tidligere Vedbysønder Maskinfabrik nær Slagelse. Cirka 100 medarbejdere er nu ansat i virksomheden - deraf arbejder halvdelen i Stenmagle.

Chris Jensen har undervejs uddannet cirka 70 lærlinge. I dag er der seks under uddannelse hos Chris Jensen.

Direktørskiftet og virksomhedens 45 års fødselsdag fejres ved en reception på Comwell Sorø Storkro fredag den 4. maj 2018 fra kl. 13.00 til 18.00.