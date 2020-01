Se billedserie Annette Homilius glæder sig til det videre arbejde i Sorø Kommune, hvor der er en flad struktur med korte kommandoveje, direkte kontakt til politikerne og til borgerne. Foto: Anders Ole Olsen

Ny chef: Jeg glæder mig til udfordringerne

Sorø - 28. januar 2020 kl. 20:17 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Annette Homilius overtog 1. december 2019 posten som social- og sundhedschef i Sorø Kommune. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- På social- og sundhedsområdet giver de kommende år mange udfordringer. Opgaverne skal blandt andet også løses ved at finde nye veje at gå. Det er rigtig interessant at være en del af.

Det siger Annette Homilius. Hun er ny chef for Fagcenter Social og Sundhed i Sorø Kommune, hvor hun har afløst Søren Wollesen på posten.

Annette Homilius kommer fra en stilling som socialchef i Køge Kommune.

- Når jeg søgte jobbet i Sorø, skyldes det ikke mindst, at jeg her kunne få både med både social- og sundhedsområdet at gøre, fortæller hun.

- Det betyder også, at jeg får udvalgs-betjening med igen, og så ser jeg frem til at skulle arbejde i Sorø Kommune, der har en meget flad struktur. Kommandovejene er korte, og som embedsmænd er vi tæt på både borgerne og det politiske niveau.

Samarbejde på tværs Annette Homilius er uddannet i statskundskab fra Århus Universitet i 1994 og har efterfølgende taget en mastergrad i offentlig ledelse. Hun har erfaring fra Arbejdsformidlingen i Ribe Amt, Randers Kommune, Greve Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Gribskov Kommune, og hun kom efter ni år i Gribskov til Køge Kommune i 2017.

- Sorø Kommune er hjertet af Vestsjælland, som jeg kender fra min barndom, og jeg glæder mig til igen at kunne komme til at arbejde mere på tværs af fagområderne og være med til at bryde de traditionelle søjler ned. I Sorø Kommune er der større nærhed til borgerne og til opgaveløsningen, end man oplever mange andre steder, siger Annette Homilius.

- Jeg kan også godt lide tanken om, at vi allesammen kan mødes til kommunens eget folkemøde, ligesom arbejdet med Vision 22 og FNs verdensmål, hvor et af dem jo netop handler om sundhed og trivsel både fysisk og på det mentale plan, er utroligt spændende.

Mange ændringer En af de større udfordringer på sundhedsområdet ligger i samspillet mellem region og kommune i en tid, hvor flere og flere sundhedsopgaver løses tættest muligt på borgeren. Hvem påtager sig hvilke opgaver? Hvornår overgår opgaven fra den ene instans til den anden - og følger der penge med? Det er blot nogle af spørgsmålene, der presser sig på i hverdagen - og som for en dels vedkommende også er brikker i det landspolitiske spil om udligningsreform, nye tiltag på sundhedsområdet og så videre.

- Der kommer eller er allerede indtruffet ændringer i opgavefordelingen, siger Annette Homilius.

- De ændringer kan ikke ske, uden at den økonomi, der ligger i dem, også aftales. En ting er sikkert, og det er, at der kommer flere og flere opgaver i fremtiden, så vi i løsningen af opgaverne også må finde nye veje. Teknologien er en af de væsentlige faktorer i det spil, og i det hele taget er det en interessant fremtid at blive en del af.

Borger-dialog Det stigende antal ældre medborgere, og det faktum, at det nu er kommunerne, der tager sig af en større del af opgaverne på handicap- og psykiatriområdet, er med til at øge antallet af opgaver og kravene til de kompetencer, der findes i en kommune, og som noget relativt nyt står også et tættere samarbejde med pårørende og med frivillig-området.

På voksen specialområdet ligger der som en del af budgetaftalen i efteråret startskuddet til et nyt tilbud i Sorø Kommune, »Liv & Job«, hvor den helhedsorienterede sagsbehandling kombineres med et helhedsorienteret, forebyggende straks-tilbud ved første møde med kommunen. Målet er at styrke borgernes egne kompetencer og gøre dem selvhjulpne, så de bedre kan mestre deres liv.

- Vi vil i det hele taget gerne i dialog med borgerne og møde borgerne på en ny måde, siger Annette Homilius.

- Kan vi ved en forebyggende eller hurtig indsats i fællesskab finde løsninger, der hjælper borgeren videre på vej og samtidig ikke er så omkostningstunge, kan vi omfordele penge og sætte stærkere ind overfor de borgere, der har brug for massiv støtte.

Nye plejeboliger Fagcentret skal også i gang med en nøjere gennemgang af den analyse, der er lavet på plejebolig-området.

- I Sorø Kommune stiger kurven over antallet af ældre borgere langsommere end de, hvor jeg kommer fra, siger Annette Homilius.

- Det giver lidt mere tid, men det er omvendt åbenlyst, at selv om vi arbejder med sund aldring, hvor borgerne i længere tid enten klarer sig selv eller klarer et større antal opgaver selv, så er det sådan, at flere ældre borgere udløser et større behov for plejecenterpladser. Naturligvis skal vi samtidig kigge på visitationskriterier og også finde frem til, hvad det er for plejeboliger, vi har brug for.

- Velfærdsområdet er et af de vigtigste områder i samfundet, fortsætter hun.

- Som administration skal vi godt nok holde styr på økonomien i forhold til det budget, politikerne har lagt, men vi skal også være bevidste om, at vi er til for borgerne.

Annette Homilius er 54 år og bor sammen med sin mand og tre børn i Vanløse.

Hun er opvokset på Kalundborg-egnen.

Hun holder af at rejse og at læse bøger, ligesom hun motionerer, når hun kan finde tid.

Ellers går en god del af fritiden med at vedligeholde det gamle byhus, som familien bor i.