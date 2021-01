Julie Veje Bastholm ved den nye butik i Østergade. Også privat er hun stor tilhænger af genbrug. PR-foto

Ny butik gør op med overforbrug af tøj

Sorø - 27. januar 2021

Den 1. februar åbner en ny butik i Sorø.

Butikken hedder »Det Kollektive Klædeskab« og er den niende af sin slags i Danmark"

Her er man ikke bare kunde. Man er også medlem, for butiks-konceptet går ud på, at kunderne/medlemmerne ikke køber nyt tøj, men bytter sig til brugt tøj.

Butikken har fået lokaler på Østergade 8b, st.th, og ejer og daglig leder er Julie Veje Bastholm, Sorø.

Hun har haft travlt med at gøre alt klart til åbningen - der på grund af coronaen i første omgang ikke bliver en fysisk åbning.

- Jeg har haft rigtig travlt den sidste måned med at få lokaler og indretning på plads. Det indkomne tøj er blevet dampet og hængt op, så det præsenterer sig. Medlemmerne begynder så småt at komme ind, siger Julie Veje Bastholm.

Indtil det igen er muligt for butikkerne at holde fysisk åbent, vil Julie Veje Bastholm køre video-præsentationer af tøjet på Instagram, hvor man kan reservere tøjet og så komme og hente det ved døren.

Julie Veje Bastholm stødte selv på Det Kollektive Klædeskab via Facebook:

- En veninde havde liked et opslag. Jeg blev interesseret,for jeg og min familie har de sidste mange år selv fundet nyanskaffelser til hjemmet brugt. Langt det meste af vores tøj er købt på Trendsales eller i genbrugsbutikker. Jeg kan selv få det helt dårlig over det overforbrug i mode- og tøjindustrien, som vi er vidner til. Konceptet og de værdier, det repræsenterer, tiltaler mig helt fundamentalt. Så jeg begyndte at undersøge, om man kunne få konceptet til Sorø også, siger hun.

Man kan handle i butikken ved at købe et medlemskab. Et medlemskab koster 169 kr om måneden, og så kan man bytte i alle Kollektive Klædeskabe i Danmark. Man afleverer sit tøj (højst 10 stykker ad gangen). Tøjet vurderes til et antal point, som registreres i Klædeskabets app, og disse point kan man så selv erhverve tøj for.

Julie Veje Bastholm tager imod nye medlemskaber allerede nu. Man kan tilmelde dig via hjemmesiden detkollektiveklaedeskab.dk elle via instagram dekollektiveklaedeskab_soroe. Indtil butikken åbner fysisk, kan man også ringe til hende: 2299 2767.

Konceptet »Det Kollektive Klædeskab« er skabt og udviklet af Louise Kingo Liokouras i 2015. Der er i dag ni butikker på landsplan og langt over 1000 medlemmer. Ambitionen er 10.000 medlemmer og flere butikker rundt om i Danmark indenfor de næste tre år. Louise Kingo Liokouras forventer at åbne mellem tre og fem nye butikker her i 2021.