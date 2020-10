Carl-Christian Bringgaard ved barndomshjemmet på Suserupvej 57. Oprindeligt var det med lerklinede vægge og stråtag, og der var udbygninger til. Bringgaard er imponeret over, at den trægavl, han satte op for 57 år siden, stadig har det godt. Foto: Jens Wollesen

Ny bog: Familie-historie fra en svunden tid

Da Carl-Christian Bringgaard var seks år, blev han sendt i marken med et spand heste for at harve.

Da han var 11 år, fik han ansvaret for hele bedriften i nogle måneder, mens hans far var alvorligt syg af meningitis.

Fire køer, fire grise og to heste skulle fodres og passes. Der skulle muges. Der skulle luges roer. Skolen måtte heller ikke forsømmes, men i hvert frikvarter måtte den lille Carl-Christian spæne hjem for at flytte køerne og hestene, der gik og græssede i tøjr.