Ny børnebog fra lokal forfatter

Forfatter, billedkunstner og sangskriver, Per Fjord, Kirke Flinterup, har været flittig under coronakrisen, og det har blandt andet resulteret i en ny børnebog med titlen »Den lykkelige bager«.

Ifølge Per Fjord er »Den lykkelige bager« egentlig et gammelt projekt, der omsider har fundet sin form, og handlingen er kun blevet endnu mere aktuel her under pandemien - men set fra den lidt mere muntre side.