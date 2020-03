Ny bestyrelse for lokalhistorien

Kirsten Christensen valgte at trække sig fra bestyrelsen på grund af sygdom. Ib Skovlykke og Jørgen Mogensen takkede hende for det store arbejde, hun havde gjort for bestyrelsen. Hans Daugbjerg, der havde været suppleant, valgte at trække sig fra posten for at bruge kræfterne som frivillig i Lokalarkivet i stedet. Også han blev takket for sit arbejde, der er gået langt ud over det, der kan forventes af en suppleant. Jørgen Mogensen udtrykte også glæde over, at Hans Daugbjerg nu kom tilbage på fuld tid i arkivet.