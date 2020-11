Pipaluk Balslevs opgave bliver at synliggøre, at Sorø Kommune er en kommune, der arbejder bæredygtigt.Foto: Jens Wollesen

Ny ambassadør: Målet er at gøre målene nærværende

Det er to år siden, at Sorø Kommune besluttede sig for at lade sin vison- og planstrategi tage udgangspunkt i størstedelen af FN's verdensmål.

Nu har kommunen taget endnu et skridt og ansat en ambassadør for verdensmålene, nemlig 52-årige Pipaluk Balslev. Hun er ansat i en deltids-projektstilling, der foreløbig er bestemt til at vare et år.