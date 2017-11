Anne Madsen (S) og de andre politikere i arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget vil følge den nye uddannelsesaftale tæt. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Send til din ven. X Artiklen: Ny aftale om EGU-forløb skal få flere unge tættere på et job Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny aftale om EGU-forløb skal få flere unge tættere på et job

Sorø - 29. november 2017 kl. 06:02 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ny uddannelsesaftale vil hvert år give 16 unge mulighed for at tage et EGU-forløb. - En betydelig aftale, siger udvalgsformand. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Fra 2018 vil 16 unge mennesker under 30 år fra Sorø kommune hvert år få mulighed for at gennemføre en erhvervsgrunduddannelse (EGU). Det er nemlig indholdet i en ny aftale mellem Sorø Kommune og Ringsted Produktionshøjskole.

Det er politikerne i arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget, der har nikket til aftalen. Anne Madsen (S) er formand for udvalget. Selvom kommunen allerede samarbejder med Ringsted Produktionshøjskole om nogle EGU-pladser, så ser hun aftalen som en vigtig og markant styrkelse af indsatsen over for de unge.

- Det er en betydelig aftale. Unge i et EGU-forløb tilhører en målgruppe, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Men vi kan se, at det betyder noget, at de er ude i en virksomhed. Det betyder, at deres omsættelsesmuligheder forøges betragteligt. Og derfor er det altafgørende med EGU-forløb, hvor den personlige kontakt og relationen er det bærende. Arbejdsgiveren kender den unge og har fået en relation til ham, og det giver større mulighed for at få et job bagefter, siger Anne Madsen.

En erhvervsgrunduddannelse tager to år og indeholder meget praktik og kun lidt teori. Man kan blandt andet komme i praktik som smed, social- og sundhedshjælper og cykelmekaniker. Uddannelsen er rettet mod den gruppe af unge under 30 år, som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær erhvervsuddannelse.

Kommunen er forpligtet til i samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner at udbyde en erhvervsgrunduddannelse (EGU) til den gruppe af unge. EGU-forløbene skal være med til at opfylde en politisk målsætning om, at mindst 95 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er et af punkterne i »Velfærdsaftalen«.

Og det er altså derfor, at Sorø Kommune indgår et samarbejde med Ringsted Produktionshøjskole om 16 nye EGU-pladser om året.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2018, og der vil være to optag om året med i alt 16 elever. De første otte elever fra Sorø kommune bliver optaget den 15. januar 2018.

Et EGU-forløb er en økonomisk fordel for de arbejdsgivere, der ansætter en EGU-elev. Arbejdsgiveren får nemlig en bonus, den såkaldte EGU-bonusordning, som kan udgøre op til 40.000 kroner per elev. Bonussen udbetales, når en praktikperiode er gennemført. EGU-elever får overenskomstmæssig løn undervejs i forløbet.

Aftalen mellem Sorø Kommune og Ringsted Produktionshøjskole garanterer, at EGU-eleverne fra Sorø-området kan komme i skolepraktik, hvis man ikke får en praktikplads hos en virksomhed.

Det er godt for den enkelte elev, der på den måde har større sandsynlighed for at gennemføre og afslutte uddannelsen. Men det er samtidig årsag til, at politikerne i arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget vil følge samarbejdet tæt.

- For det skal være sådan, at de unge hovedsageligt kommer ud i virksomhederne. Hvis vi kan se, at de fleste forløb er på skolen, så er det ikke dét, vi ønsker. For os er det en afprøvning af, om der kan være en bedre fordeling af opgaverne mellem kommunen og Ringsted Produktionshøjskole, siger udvalgsformand Anne Madsen.

Hvis en EGU-elev skal i skolepraktik på Ringsted Produktionshøjskole, vil det koste Sorø Kommune en udgift på 2300 kroner per uge. Betyder den nye aftale, at kommunens udgifter til indsatsen over for unge bliver højere, så vurderer kommunens forvaltning, at det formentlig kan finansieres via færre elever på Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU-ordningen).