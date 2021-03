Ny affalds-sortering må godt vente med at gå i gang til 2023

Det er ved at være tre år siden, at vi alle skulle vænne os til nye affaldsspande. Om godt to år skal vi til at vænne os til et endnu mere detaljeret sorteringssystem.Arkivfoto: Thomas Olsen

Sorø - 30. marts 2021

Sorø Kommune er langt fra den eneste kommune, der ikke er i stand til at efterleve regeringens krav om ekstra affaldssortering allerede fra juli 2021.

I alt 73 kommuner har skrevet til miljøministeren og sagt, at det ikke kan nås, og nu har miljøministeren svaret, at der kan gives dispensation, så den yderligere sortering først behøver at gå i gang i 2023.

Ikke denne sommer Den melding fra ministeren kom nogenlunde samtidig med, at Sorø Kommunalbestyrelse behandlede sagen på sit seneste møde. Et møde, hvor der blev holdt fast i den tidligere politiske melding om, at det ikke er muligt at få alt kørt i stilling til denne sommer.

Derudover finder Sorø Kommune det langt smartest at køre en ny ordning ind samtidig med, at de nuværende renovations-kontrakter alligevel udløber, og det gør de den 1. maj 2023.

Men selv om borgerne altså først skal til at vænne sig til at sortere i 10 fraktioner fra 2023, så kommer de til at betale for den nye ordning allerede fra 2022.

Året før Det gjorde borgmester Gert Jørgensen opmærksom på ved kommunalbestyrelsesmødet.

Kommunen har nemlig ifølge lovgivningen mulighed for at opkræve beløbet allerede året før, så der kan laves en gebyropsparing som forberedelse til de investeringer, der skal foretages i nye affaldsspande.

Den endelige ekstrapris kendes endnu ikke, men vurderes til at ligge mellem 500 og 1000 kroner årligt.

Fire nye grupper Den nye ordning byder på fire nye sorterings-grupper: Mad- og drikkekartoner. Blød plast og hård plast skal i samme rum. Farligt affald så som spraydåser, kemikaler, elpærer og printerpatroner. Og tekstil-affald.

Det er Sorø Kommunes vurdering, at de nye fraktioner kun vil øge den samlede genanvendelige affaldsmængde med to procent.

I forvejen ligger Sorø Kommune lunt i svinget, når det gælder sortering. Der er et nationalt 2022-krav om, at 50 procent af alt husholdningsaffald skal genanvendes, og Sorø Kommune lå allerede sidste år på 47 procent.