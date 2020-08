Programvært Morten Brink Iwersen spiser her frokost ved den nedlagte tankstation i Kindertofte mellem Slagelse og Sorø sammen med museumsinspektør Lene Hadsbjerg fra Museum Vestsjælland. Her mindes de trafikken, vejtræer og de franske ingeniører, der grundlagde Danmarks hovedveje. Foto: DR

Ny DR2 serie hylder gammel hovedvej

Sorø - 09. august 2020 kl. 10:06 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TV-serie dykker ned i transportformernes forskellige guldaldre og ser blandt andet på betydningen af bro over Vårby Å.

Havne, kanaler, jernbaner, hovedveje og lufthavne er Danmarks blodårer.

En ny serie på DR2 dykker i fire afsnit ned i transportformernes forskellige guldaldre, og ser på de mange spor, der ligger i landskabet i dag. Mange af dem går til Sjælland.

Der er premiere på serien i aften torsdag 6. august, hvor emnet er kanaler og havne, blandt andet med fokus på Odense og Svendborg.

Men næste onsdag 12. august er emnet hovedveje, og her vil man ikke mindst se på den gamle Hovedvej 1 tværs over Sjælland. Her vil man blandt andet få at vide, at hovedvejene er bygget efter franske principper. Hvilket vil sige, at de er meget lige, og derfor ikke som tidligere tiders veje bugter sig udenom forhindringer i landskabet.

- Programmerne er en opfordring til at gå på opdagelse på havnen, tage hovedvejen i stedet for motorvejen, stoppe ved den nedlagte station og se de enorme visioner, der ligger bag en glemt kanal, der er gravet for tre generationer siden, forklarer Morten Brink Iwersen, der er programmets vært og transportentusiast.

Sammen med regionale eksperter og transportnørder guider han seerne igennem transportens kringlede historie og følger de tydeligste spor rundt i landet.

Meget af serien er optaget på Sjælland. I afsnittet, hvor man dykker ned i de danske hovedvejes - franske - udgangspunkt, tager han og Lene Hadsbjerg, der er museumsinspektør for nyere tid på Museum Vestsjælland i Sorø, på roadtrip på Hovedvej 1. De mindes det gamle færgeleje i Halskov, trafikpropper i Slagelse, vejtræer, nedlagte tankstationer og ser på gamle vejbroer.

- Den vejbro over Vårby Å vest for Slagelse, som er lavet efter franske forskrifter, har bogstaveligt talt holdt Vest- og Østdanmark sammen siden 1780'erne. Den er i brug endnu, og burde være berømt på linje med Jellingstenene, siger Morten Brink Iwersen om broen, der jo i øjeblikket er spærret på grund af renovering.

Morten Brink Iwersen var senest vært på »Skål for Europa«, hvor han og Anders Fogh Rasmussen kørte rundt i Europa for at se, hvad der var at skåle for.