Ny Byttebørs har brug for hjælp fra frivillige

Nu gør Sorø Kommune et forsøg med at genetablere Byttebørsen - blot i en anden form.

Ideen er, at Byttebørsen skal have lokaler hos ungdomsklubben på Elmevej 1, og den skal drives i et samarbejde mellem Sorø Kommunes Nytteindsats og frivillige borgere.

Alle, der gerne vil vide mere om projektet og det at være frivillig i Byttebørsen, inviteres til et opstartsmøde torsdag den 13. februar klokken 16 til 17.30 på Elmevej 1 i Stenlille.

Byttebørsen i Stenlille blev åbnet i 2017 og blev etableret primært for at give en håndsrækning til de familier i området, der kan have svært ved at få pengene til at slå til. Tøj og legesager i Byttebørsen er gratis.