Se billedserie Max Thomsen, uddeler i SuperBrugsen i Dianalund, kan glæde sig over at få en helt ny brugs, som efter planerne skal stå klar til efteråret. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Nu tør SuperBrugsen godt love stor udvidelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu tør SuperBrugsen godt love stor udvidelse

Sorø - 28. december 2017 kl. 15:34 Af Charlotte Koefoed Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coop og Dansk Supermarkeds planer og udvidelse af de to supermarkeder i Dianalund Centret er nu blevet godkendt - igen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

For et år siden var der stor glæde over, at Coop og Dansk Supermarked efter mange års forhandlinger og snak havde fundet fælles fodslag omkring en udvidelse af både SuperBrugsen og Netto i Dianalund Centret.

Glæden varede frem til sensommeren, hvor Coop kunne fortælle, at investoren, Innovater A/S, havde trukket sig, men nu er tingene endelige faldet på plads igen.

- Vi kan med glæde meddele, at vejen for en ny SuperBrugsen i Dianalund er banet. Coops direktion og Coops bestyrelse har netop godkendt at investere i en ny SuperBrugsen, siger projektudvikler i Coop, Flemming Møller Hansen.

Brugsuddeler Max Thomsen i Dianalund har også modtaget beskeden om, at byggeriet nu er på skinner igen.

- Vi glæder os utrolig meget over, at det nu ser ud til at blive en realitet med den nye butik. Jeg ved, byggetilladelserne er på plads i kommunen, så nu skulle der ikke være nogen forhindringer, siger han.

Han glæder sig især til mere plads mellem hylderne.

- Det er en nedslidt butik med for lidt plads, vi har i dag. Så vi glæder os alle enormt meget til at give kunderne mere luft, så de kan handle i ro og mag. Der bliver også en åben slagter og en større frugt- og grøntafdeling, siger Max Thomsen.

Helt konkret flytter SuperBrugsen ned i Faktas gamle lokaler, som i samme moment bliver udvidet. Den nye butiks samlede areal udgør knap 1600 kvadratmeter.

Som det ser ud lige nu, skal den nye butik stå klar til efteråret.

Det er stadig Innovater A/S, der står bag projektet, og det århusianske investeringsfirma har købt SuperBrugsens gamle lokaler, og her skal Netto udvide deres butiksareal.

Innovator A/S står blandt andet bag udvidelsen af SuperBrugsen i Faxe Ladeplads og flere Nettobutikker rundt om i landet.

Hos Innovater A/S bekræfter udviklingsdirektør Peter Søgaard, at projektet nu er klar til at blive søsat. - Planen er den samme, som vi lagde ud med sidste år, nemlig en udvidelse af SuperBrugsen til 1600 kvadratmeter og Netto til 1200 kvadratmeter. Vi går i gang i januar med at bygge om i Faktas tidligere lokaler, som vi køber pr. 1. januar 2018, fortæller Peter Søgaard.

Om forsinkelsen af byggeriet oplyser han, at der var forskellige betingelser i den første aftale, der ikke kunne opfyldes.

Blandt andet var der problemer med at skaffe håndværkere, fordi det for øjeblikket boomer i byggebranchen. Og så var der også visse økonomiske forudsætninger, der skulle på plads, siger Peter Søgaard.