Se billedserie Det er bygningerne her på Skolevej, der er til debat på et udvalgsmøde onsdag. Foto: Bjarne Stenbæk

Nu skal politikere drøfte den gamle skoles fremtid

Sorø - 11. august 2021 kl. 10:30 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Skal den gamle skole på Skolevej tæt på Sorø Station sælges for mellem 10 og 12 millioner kroner eller skal bygningerne anvendes til fritids- og kulturhus?

Onsdag den 11. august skal politikerne i kultur- og fritidsudvalget drøfte sagen, men der bliver ikke taget en endelig beslutning, pointerer formanden for udvalget, Bo Christensen (K).

- Vi har en indledende drøftelse i udvalget. Vi mangler nogle vigtige økonomiske beregninger, og i sidste ende er det en kommunalbestyrelses-beslutning, siger Bo Christensen.

Bygningerne på Skolevej - den gamle Frederiksberg Skole - er en del af Sorø Kommunes gældende ejendomsstrategi, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen på et møde i 2017.

Her blev der peget på nogle bygninger og arealer, der kan sælges.

Bo Christensen vil - i respekt for den politiske drøftelse på udvalgsmøde - ikke komme med en klar melding om, hvorvidt han vil pege på at sælge bygningerne eller anvende dem til kulturhus. Han siger dog, at han har »svært ved lige nu at se, at bygningerne på Skolevejen skal fastholdes som en del af ejendomsstrategien«. Med andre ord: Udvalgsformanden er åben over for, at bygningerne eller dele af bygningerne ikke sælges, men overgår til kulturhus.

- Siden vi lavede ejendomsstrategien, er der sket en helt masse i Frederiksberg-området. Udviklingen er sket med en større hastighed, end vi havde regnet med. Derfor er vi også nu nødt til at drøfte alle de muligheder, der er omkring anvendelse af bygningerne, siger Bo Christensen forud for mødet onsdag.

Udvalgsformanden gør det klart, at han under ingen omstændigheder ønsker, at »nogen foreninger bliver husvilde«.

Det er Frederiksberg Lokalråd, der sammen med Sorø Kultur- og Fritidscenter/Værkerne, står bag ideen om et kulturhus i bygningerne. Parterne foreslår en slags »Under-Værkerne«. De ønsker at lægge beslag på bygningerne nord for porten med klasselokaler, sal og orienteringsklubbens klubhus. Lokalrådet og kultur- og fritidshuset på Frederiksvej nævner som en af fordelene ved at anvende bygningerne på Skolevej som kulturhus, at kommunen dermed slipper for at skulle finde nye placeringer til en del foreninger,

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har foretaget en ejendomsstrategisk vurdering af ejendommen. Heri indgår blandt andet en mæglervurdering. I mæglervurderingen fremgår det, at salgsværdien på ejendommen, excl. børnehaven, skønnes at ville udgøre i niveauet 10-12 millioner kroner.