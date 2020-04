Se billedserie Der skal være flere bænke og cykelstativer i Storgade. Lys, træer og beplantning skal der også gøres noget ved. Og endnu engang vil spørgsmålet om trafikken i Storgade blive taget op. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Nu skal også Sorø have en plan for byudviklingen

Sorø - 04. april 2020 kl. 08:58 Af Lene Berthelsen og Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inden længe går arbejdet med at forme en helhedsplan for hovedbyen i gang. En allerede planlagt forskønnelse af bymidten skal fremrykkes.

Stenlille har en, Dianalund har en, Ruds Vedby har en, og Fjenneslev er i gang med at få en. En helhedsplan.

Det samme skal kommunens hovedby, Sorø, have, og den kommunale forvaltning har allerede udarbejdet det første overordnede oplæg til en sådan. Et oplæg, der skal arbejdes videre på i samarbejde med borgere, foreninger, butikker, erhverv etc.

Allerede inden arbejdet med helhedsplanen sættes i gang, bliver det første skridt til forskønnelse af bymidten dog taget. I den seneste budgetaftale blev der afsat i alt 1,1 mio. kr. til forskellige tiltag. Til udførelse i 2021 og 2022.

Bymidte-nyt Men de tiltag vil nu blive fremrykket til start allerede i år. Det ønsker et flertal i udvalget for teknik og miljø. Kun Niels Aalbæk (Rad.) stemte imod en fremrykning af en investering, han ellers selv var med til at sætte på budgettet.

Den indledende forskønnelse af bymidten kommer til at bestå af nye gadelamper og bedre el-installationer til julebelysning. Flere bænke og cykelstativer. Nye, men færre træer i Storgade. Mere grønt i Storgade og på Tovet, f.eks. plantekasser. Lettere reparation af belægninger. Samt en løsning til at begrænse gennemkørende trafik i Storgade.

Flertallet i udvalget mener godt, at de ting kan sættes i gang, selv om helhedsplanen ikke er udarbejdet:

- Det kommer ikke til at kollidere med en helhedsplan. Helhedsplanen ligger også nogle år ude i fremtiden, og de andre ting vil vi gerne i gang med nu, siger formand for udvalget Jens Nygaard (V)

Borger-inddragelse Når det er på plads, kan der tænkes videre på den store helhedsplan, der omfatter andre områder end blot Storgade og Torv.

Første trin bliver ved efterårets budgetforhandlinger at blive enige om, hvor mange penge, der skal afsættes til formålet. Næste større skridt vil blive taget ved Folkemødet i 2021, hvor der satses på at få en masse input fra borgere, foreninger og erhverv. Borgerinddragelse er i det hele taget tænkt meget ind i processen.

Ide-udkastet fra forvaltningen bygger til en vis grad på den masterplan, der blev udarbejdet tilbage i 2012, men vil også høste erfaringer fra helhedsplanerne for de andre byer i kommunen.

Godt sted at være De tre overskrifter for helhedsplanen er Vækst, Bæredygtig Udvikling og Det Bedste Sted At Bo Og Være.

Og følgende dele af Sorø er udpeget til en indsats: Storgade, Torvet, baggårde og skjulte byrum, Søbredden og Carlsens Plæne, Alléen og Alléhus-området samt Busterminalen.

Frederiksberg og Pedersborg er ikke glemt, men vil følge senere.

Det overordnede mål med helhedsplanen er at gøre Sorø by til et mere attraktivt sted at opholde sig. Med flere muligheder for at mødes og udfolde sig. Det øgede liv i bymidten skulle gerne smitte positivt af på forretninger, kulturinstitutioner, erhverv og bosætning.

- Lad os lave det hele Niels Aalbæk Jensen (Rad.) frygter, at Sorø bymidte bare bliver »spist af« med 1,1 millioner kroner.

Niels Aalbæk Jensen stemte godt nok for at få afsat i alt 1,1 millioner kroner i budgettet i årene 2021 og 2022 til forskønnelse af Sorøs bymidte - men han stemte alligevel imod at overføre beløbene til 2020, da punktet forleden var på dagsordenen i teknik- og miljøudvalget.

- Jeg synes ikke, der er nogen grund til at bruge pengene, før vi har udarbejdet den helhedsplan for Sorø bymidte, der også omtales i dagsordenen. Den plan er der vel at mærke ikke afsat en krone til, siger han.

- Som jeg ser det, kan det vare længe, før der igen kommer penge i kommunekassen. Sorø består af et stendødt torv og en stærkt nødlidende forretningsgade. Vi bliver nødt til at gøre en indsats for Sorø.

- Vi har brugt 10 millioner kroner på bymidten i Stenlille og endnu flere penge på bymidten i Dianalund, fortsætter han.

- Hvis vi ikke gør noget for Sorø, varer det ikke 10 år, før der ikke er forskel på Stenlille og Sorø. Ikke mindst i en kommune af Sorøs størrelse er det af helt afgørende betydning, at vi har et fyrtårn - og det fyrtårn skal naturligvis være Sorø. Men i byrådet lider vi - som jeg ser det - under, at der er for mange af medlemmerne, der bor nord for motorvejen. De arbejder helt naturligt for deres baglande, og de gør det godt - men Sorø ligger dem på ingen måde på sinde, og de kan slet ikke se nødvendigheden af at gøre noget for eller i Sorø.

Niels Aalbæk Jensen siger videre, at med de 1,1 millioner kroner, der nu frigives, kan man ikke gøre mere end at udskifte nogle træer, forbedre julebelysningen og købe nogle nye gadelamper, bænke og cykelstativer.

- Det forslår ingen steder, fortsætter han.

- Vi skal have sat gang i den bymidteplan nu, og så skal vi give den en ordentlig spand kul.