Claus Thygaard, Anders Dalsgaard og Ole Brøndum, samt Jesper Thomsen, som er på ferie, er holdet bag Mænds Mødested i Dianalund. Foto: Charlotte Koefoed

Nu skal mændene mødes

Sorø - 14. august 2021 kl. 10:14 Af Charlotte Koefoed Kontakt redaktionen

Mænd skal have et sted at mødes. Det mener fire initiativrige mænd i deres bedste alder. Der er informationsmøde onsdag den 18. august.

Der har været talt om det et stykke tid, men nu er de fire mænd, Claus Thygaard, Anders Dalsgaard, Jesper Thomsen og Ole Brøndum, kommet så langt i deres planer, at de har indkaldt til informationsmøde for interesserede mænd, der vil være med.

Det er onsdag den 18. august i Dianalund Borgerhus klokken 19, hvor Claus Thygaard, som i sin tid fik ideen, vil fortælle lidt om, hvad Mænds Mødested handler om.

Sammen med Anders Dalsgaard, Jesper Thomsen og Ole Brøndum danner han basisgruppen for Mænds Mødested, som på sigt skal være en forening.

- Lige nu har vi kun ideerne, men mangler især lokaler og inventar. Men er man en forening, skal kommunen skaffe os et sted at være, så planen er, at vi på informationsmødet finder ud af, hvor mange, der er interesserede, og så arbejder vi videre derfra, siger Claus Thygaard.

Formålet med Mænds Mødested er, at skabe et frirum/samlingssted, hvor mænd kan mødes med andre mænd, og have meningsfulde aktiviteter et trygt og venligt sted, hvor mænd støtter hinanden til bedre trivsel og en sundere livsstil.

Det kan være en snak over en kop kaffe eller igangsætte og udføre aktiviteter efter egne ønsker, det kan være i et hobbyværksted, træ- og metalarbejde, cykling, motion, foto, litteratur, kunst, it, natur, foredrag eller noget helt andet.

- Alle er ligeværdige og velkomne, stedet er uafhængige af politiske og religiøse holdninger og det er brugerne, der kommer til at definerer aktiviteterne, siger Claus Thygaard.

Der er lagt op til, at man kan mødes et par gange om ugen, og at kontingentet er på et meget rimeligt niveau, så alle kan være med.

Mænds Mødested henvender sig til mænd, der kan mødes i dagtimerne, da man vil lave aktiviteter mellem klokken 11 og 17.