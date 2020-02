Sagen begyndte onsdag eftermiddag i byretten i Næstved. Foto: Esben Thoby

Nu skal kvinde straffes: Hun fik hjælp til at finde rugemor i USA

Sorø - 26. februar 2020 kl. 17:11 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En meget usædvanlig sag om rugemoderskab begyndte onsdag eftermiddag i byretten i Næstved.

Her tilstod en midaldrende kvinde, at hun har overtrådt lovgivningen på området, fordi hun i perioden fra maj 2017 til april 2019 fik et bureau til at hjælpe med at skabe kontakt til en amerikansk rugemor.

Det var det spanske bureau Kliniqe Ilaya, der hjalp kvinden.

Formålet var, at den amerikanske kvinde skulle føde og efterfølgende overdrage et barn til den danske kvinde. Det skete i april 2019, og den 5. maj sidste år blev barnet overdraget til hende i Københavns Lufthavn.

Det er en overtrædelse af adoptionslovens paragraf 33, der siger, at det ikke er tilladt at yde eller modtage hjælp til at få kontakt til en rugemor.

Det er endnu uvist, hvad straffen bliver. Da der ikke er nogen retspraksis på området, besluttede dommeren at udskyde domsafsigelsen til næste uge for at have tid til at undersøge det nærmere.

Politiet senioranklager Rune Jensen er tilfreds med den beslutning.

- Jeg synes, det er udtryk for en grundig behandling af retten. Efter anklagemyndighedens opfattelse er der ikke i forvejen nogen retspraksis, som byretten vil være bundet af, siger han til DAGBLADET og Sjællandske.

Både forsvareren og anklageren foreslog at straffe kvinden med en bøde.

- Det er i virkeligheden ikke så afgørende, om det er en bøde på 5.000 eller 10.000 kroner. Det betyder noget i forhold til økonomien, men bødens størrelse siger ikke noget om grovheden. Det må være op til retten, hvilket niveau bøden skal være på, siger Louise Bott Traberg Smidt, der er forsvarsadvokat for kvinden.

Dommeren har dog mulighed for at se bort fra de to straf-påstande og for eksempel straffe kvinden med fængsel. En bøde kan ikke ankes, men det kan en fængselsdom.

Og om en eventuel fængselsdom i så fald bliver anket eller ej, kan få stor betydning for lignende sager i fremtiden. Der findes stort set ingen tidligere domme, der ellers kunne bruges som rettesnor for en strafudmåling. Men hvis en fængselsdom i denne sag bliver anket, skal landsretten tage stilling, og en dom fra landsretten vil skabe præcedens for fremtidige retssager om rugemoderskab.

Kvinden har ikke lyst til at stå frem og fortælle sin historie. Hverken forsvarsadvokaten eller anklageren vil oplyse, hvordan politiet opdagede sagen, eller hvor barnet er nu.