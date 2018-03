Nu skal havørrederne tilbage til Sorøs fiskere

Se billedserie Leif Møller (tv.) og Jørgen Tybrind har ni steder i Tude Å klækkekasser med ca. 280 befrugtede ørredæg. Foto: Anders Ole Olsen

Sorø - 17. marts 2018

Jørgen Tybrind og Leif Møller har sammen med Københavns Universitet sat et spændende ørred-projekt i gang. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Cirka 2.500 ørredæg er i øjeblikket ved at blive klækket i Tude Å nær Sorø. De to lokale lystfiskere og naturelskere Jørgen Tybrind og Leif Møller har nemlig i fællesskab etableret et projekt i samarbejde med Københavns Universitet. Når universitet er med, skyldes det ikke mindst, at man ikke må etablere et sådant projekt, uden at der står en anerkendt forskningsenhed bag.

I i alt ni »rugekasser« udklækkes de små ørreder, og så er de klar til at begynde en tilværelse i de danske farvande. Gerne i Storebælt.

- For at kontrollere, hvor ørrederne svømmer hen, har vi DNA-testet dem, fortæller Jørgen Tybrind.

- Ørrederne svømmer godt nok ud i havet, men de vender senere tilbage til det sted, hvor de er blevet udklækket. Den hidtidige teori går på, at de lugter sig frem, men jeg tror mere på, at de styres af jordens magnetfelt, som vi kender det fra fugle og havskildpadder. Når vi om tre-fem år fanger dem i vores ruser for at tjekke DNA, kan vi se, om det er dem, der er udklækket i Tude Å.

Forsøget skal også skaffe flere havørreder på Vestsjælland, hvor bestanden er tyndet meget ud.

- Vi ved jo, at havørreden søger tilbage til der, hvor de kommer fra, fortsætter Leif Møller.

- Det kan være en af hovedårsagerne til, at vi ikke ser så mange havørreder på de her kanter. Vi sætter godt nok meget yngel ud hvert år, men her er der tale om ørreder, der er udklækket i Kolding Å. De søger tilbage igen, og så er det sådan set skønne spildte penge. Til gengæld er der godt ørredfiskeri ved Kolding.

Faldet i bestanden langs de vestsjællandske kyster kan også skyldes, at der fiskes særlig meget her, og så udgør dambrugenes regnbueørreder også et problem. En del slipper nemlig ud af dambrugene. Regnbueørrederne hører slet ikke til i de danske farvande, og de går op i åerne og ødelægger havørredens gydebanker.

Der er cirka 280 befrugtede æg i hver klækkekasse, og om tre uger til en måned er de klar til at svømme ud.

- Der er en prop i kassen, og ørrederne er store nok, tager vi proppen ud, fortæller Jørgen Tybrind, og Leif Møller føjer til, at det kolde vejr har sat processen noget i stå. Derfor går der formentlig tre uger til en måned, før »ørredforøgelsen« kan lukkes ud i åen og svømme mod Storebælt. Vandet i åen svinger i øjeblikket mellem 2,7 og 1,7 graders varme.

Men de små fisk har mange fjender. Mange bliver spist af større fisk eller går til på anden måde. Når havørrederne selv vokser til, ender de ofte på et middagsbord via enten en lyst- eller en erhvervsfisker.

- Så kan vi bare få 5 pct. af ørrederne tilbage til Tude Å, er vi godt tilfredse, siger Jørgen Tybrind.

Leif Møller og Jørgen Tybrind, der håber, at Københavns Universitet på et tidspunkt vil knytte et par specialestuderende til projektet ved Sorø, kontrollerer også hvor mange fisk, der går op i Tude Å. De »samles op« i en ruse et andet sted i åen og registreres, inden de slippes løs igen.

Bliver Sorø-projektet den håbede succes, kan det bredes ud til andre sjællandske vandløb.