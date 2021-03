Se billedserie Kulturcafé Ludvig er lukket for koncerter, men til gengæld kan man shoppe børnetøj fra Bille og Bob. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Nu kommer der mere liv omkring arkaden

Sorø - 02. marts 2021 kl. 16:09 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Flere butikker i Holberg Arkaden i Sorø åbner nu for salg på alternative måder.

Fra tirsdag den 2. marts er det muligt at købe dametøj i Viben i Holberg Arkaden, men du skal ind ad bagdøren fra p-pladsen, og indehaver Vibecke Møller holder øje med, hvor mange der er i butikken.

De fleste butikker i arkaden har været lukket siden julen 2020, og når butikkerne her ikke må genåbne nu som butikkerne i eksempelvis Storgade, skyldes det, at arkaden defineres som et center.

Der må dog gerne gives adgang til butikken, hvis det sker ad en bagdør, og det er den mulighed, som Viben nu har valgt at benytte. Vibecke Møller åbner hver dag klokken 11 og holder åbent så længe, der er kunder i lokalerne.

Også børnetøjsbutikken Bille og Bølle har tænkt kreativt.

I Lonnie Denckers butik kan der ikke etableres kundeadgang via bagdør, så hun har valgt at flytte salget til Kulturcafé Ludvig på Ingemannsvej. Foreløbig i en måned.

- Eller indtil os i centrene må åbne normalt igen, siger Lonnie Dencker.

- Hvis ikke jeg havde valgt denne mulighed, er jeg bange for, at jeg skulle dreje nøglen om. Så jeg er rigtig glad for disse lokaler, der ligger så tæt på butikken i Holberg-Arkaden, siger Lonnie Dencker.

Herretøjsbutikken Meisner og Wendel fortsætter som tøj- og postbutik- via bagdøren. Indehaver Søren Wendel lægger ikke skjul på, at han er frustreret over de nuværende reglerne.

- Det er meget uklare regler, når man ligger i en butiksarkade som denne, siger Søren Wendel.

JuiceClub Sorø har været helt lukket, men den populære café åbner for takeaway mandag den 8. marts klokken 9.30.