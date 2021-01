Borgere over 18 år kan nu også søge om en friplads i for eksempel en løbeklub. Foto: Allan Nørregaard

Nu kan voksne også få friplads i foreninger

Den mulighed har allerede eksisteret for børn og unge under 18 år i nogle år.

Det glæder formanden for udvalget, Bo Christensen, at politikerne er enige om denne udvidelse af fripladsordningen.

