For eksempel i Vallensbæk har man spillet gå-fodbold i et stykke tid. Nu opretter Sorø Freja et hold. Foto: Peter Andersen

Nu kan modne mænd i bogstavelig forstand gå til fodbold

Det er ikke nødvendigt at have forudgående kundskaber. Man skal blot møde op i praktisk tøj, der er til at røre sig i - samt et par kondisko og lysten til at få pulsen op i et godt socialt miljø. Der spilles fra klokken 9.30 til 10.45 - og mødestedet ved hallen, Ringstedvej 20 i Sorø, nærmere betegnet ved støvlevasken over mod Hahn Park.