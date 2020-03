John Rindal forsøger sig med alternativ ølbars-forretning: Take away. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Nu kan du også købe take away-øl fra ølbar

Han etablerer take away-øl og spiritus i denne uge. Når man køber øl til at tage med hjem hos Ægir, støtter man ølbaren og højner muligheden for, at den også består efter corona.

- Jeg gør det for at sikre noget indtægt. Selv om vi har lukket som normal bar, er der jo stadig udgifter til husleje, el, vand og varme. Vi med små butikker skal have penge i kassen - ellers lukker vi for altid. Og et af de store problemer er, at der ikke er nogen, der kan sige, hvornår vi igen har en normal verden, siger John Rindal.