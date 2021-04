Nu kan du få repareret din telefon i Storgade

For få dage siden åbnede Abdulhakim Hussein for første gang dørene op til sin nye butik i Storgade 56, »Fix a phone«.

Den gode start er Abdulhakim Hussein meget glad og taknemmelig for. Han kender endnu ikke så meget til Sorø, men han håber, at han og familien på sigt kan flytte til byen. I dag bor han med sin kone og to børn i Holbæk.

- Jeg har arbejdet hos Mac-Shack i Holbæk i fire år, men jeg ville meget gerne have min egen butik. I mange byer er der flere reparations-butikker, men ikke i Sorø, og så blev det her, fortæller Abdulhakim Hussein, der er kommet til Danmark i 2014 som flygtning fra Syrien.

Flugten til Danmark ændrede familiens livssituation, men Abdulhakim Hussein har været glad for, at han også i Danmark har fået mulighed for at arbejde inden for det fag, han brænder for.