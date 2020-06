Se billedserie En del af det indledende arbejde på pladsen er allerede udført så som asfaltering. Gravemaskinerne er også gået i gang med rørlægningerne. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Nu kan byggeriet af Sorø Bioenergi gå i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kan byggeriet af Sorø Bioenergi gå i gang

Sorø - 04. juni 2020 kl. 06:42 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solen skinnede, og der var næsten havefest-stemning, da igangsætningen af byggeriet af Sorø Bioenergi onsdag blev markeret med et første spadestik.

Havestemningen var meget passende, for det unikke ved det kommende kraftvarmeværk er, at brændslet først og fremmest skal bestå af haveaffald hentet fra lokalområdet.

70 pct. af haveaffaldet vil kunne findes på AffaldPlus' 20 genbrugs- og 11 haveaffaldspladser. Resten skal findes andre steder, og der kan også suppleres op med flis om nødvendigt, oplyser AffaldPlus.

Win-win situation Borgmester Gert Jørgensen fik æren af at tage det første spadestik, og han glædede sig i sin korte tale over, at Sorø Bioenergi nu ikke blot kan bidrage til den grønne omstilling, men også give billigere fjernvarme til kunderne.

- Det er en win-win situation. Med en CO2-reduktion på 10.000 tons årligt bidrager det godt til Sorøs generelle målsætning om CO2-reduktion. Og hvis værket så oven i købet kan være klar til at gå i luften i 2021, som jeg har hørt, så er det glædeligt, sagde Gert Jørgensen.

Værket er budgetteret til at ville koste 237 mio. kr. Ejeren er aktieselskabet Sorø Fjernvarme, der er et datterselskab af det fælleskommunale selskab AffaldPlus. Sorø Kommune står dog alene med lånegarantien for projektet.

Formand for såvel Sorø Fjernvarme som AffaldPlus, Poul A. Larsen, kunne dog ved spadestiks-ceremonien berolige med, at projektet indledningsvist holder sig under budgettet:

Varmeregning falder - Og det må det da gerne blive ved med. Der er jo ingen grund til at bruge flere penge end nødvendigt, som Per Hovmand (bestyrelsesmedlem i Sorø Fjernvarme og byrådsmedlem, red.) siger, sagde Poul A. Larsen.

Værket bliver placeret ved Kragelundsvej - industrikvarteret i nærheden af Hørkram - og det bliver bygget af virksomheden Dall Energy, der har specialiseret sig i biomasse-varmeværker. Værkbygningen bliver beklædt med træ og får græs på taget.

Når Sorø Bioenergi kommer i drift, skal det levere varme til 3200 husstande, og det vil også kunne dække 2200 borgeres årlige elforbrug. Varmeregningen bliver billigere. Hvor et standard enfamilies hus i dag typisk bruger 15.600 kr. årligt på fjernvarmen, vil det med det nye værk ifølge beregningerne komme til at koste 12.752 kr.

Hvis alt går vel, vil det nye værk kunne tages i brug næste år. Det afløser det gamle værk ved Nordmarksvej/Industrivej.