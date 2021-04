Sagen handler om bygningen her på Rådhusvej 4 i Sorø, som Sorø Boligselskab solgte i 2017. Foto: Jens Wollesen

Nu har vrede lejere klaget til Ankestyrelsen

Nu har en gruppe vrede lejere i Sorø Boligselskab klaget til Ankestyrelsen og Statsadvokaten over borgmester Gert Jørgensen (K) og kommunaldirektør Søren S. Kjær. Lejerne havde allerede meldt ud, at de overvejede at gøre det.