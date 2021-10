Nu har kommunen - endelig - ændret retningslinjerne for pasning

Når man som tilflytter til Sorø Kommune vil skrive sit barn op i en daginstitution, kan de gøre det tre måneder før, de flytter. Det er ikke noget nyt, men først nu er kommunens retningslinjer blevet opdaterede. Foto: THOMAS OLSEN

Reglerne for, hvordan man skriver sine børn op til pasningstilbud i Sorø Kommune, blev ændret tilbage i 2019. Men det er først nu, kommunen har fået opdateret sine retningslinjer.

De officielle retningslinjer for, hvornår man kan skrive sit barn op til pasning som tilflytter i Sorø Kommune, er nu blevet ændret. Det er på trods af, at retningslinjerne er blevet opdateret til lovgivning på området, der har været gældende siden 2019.

Børnefamilier, der flytter til Sorø Kommune, kan skrive deres børn op til pasningstilbud op til tre måneder før, de flytter til. Det har været tilfældet siden 2019, men indtil det seneste møde i børne- og undervisningsudvalget den 27. september, har det altså ikke fremgået af Sorø Kommunes officielle retningslinjer om pladsanvisninger i pasningstilbud.

Sorø Kommune har tidligere givet mulighed for, at man kan overføre anciennitet i forhold til pasningstilbud fra en tidligere kommune, men det er ikke længere muligt - og det har det altså ikke været siden 2019.

Ingen forvirring Selvom ændringen i retningslinjerne først sker nu, har der ikke umiddelbart været forvirring hos tilflyttere, mener chef for børn og familier i Sorø Kommune, Henrik Madsen.

- Det har skabt den forvirring, at man ikke kan tage sin anciennitet med. Før kunne man jo tage sine fem års anciennitet med sig, og det kommer nok bag på dem (tilflyttere, red.), siger Henrik Madsen, men han fortæller, han ikke har hørt om tilflyttere, der har læst ét i retningslinjerne og efterfølgende har fået noget andet at vide af kommunen.

- Det er jo heldigt, vi ikke har hørt noget om det, for så måtte vi jo tørre sveden af panden og indrømme, vi ikke har opdateret den nu, lyder det.

En ny måde at skrive sig op på I kommunens retningslinjer er det også blevet ændret, hvordan ventelister til pasningstilbud bliver beskrevet, men det er altså heller ikke noget nyt, fortæller børne- og familiechefen. Den måde, ventelisterne vises på i dag, har været den samme siden 2019.

Ved mødet i børne- og undervisningsudvalget blev det til gengæld foreslået, at der bliver tilføjet en ny mulighed i det skema, hvor man som børnefamilie skriver sit barn op til pasning. Det er nemlig et krav, at alle børnefamilier skriver barnet op til pasning i kommunale pasningstilbud, også selvom familien forventer at benytte sig af en privat børnepasser eller daginstitution.

Derfor blev det på udvalgsmødet foreslået, at der tilføjes en kolonne i opskrivningsskemaet til pasningstilbudet, hvor man kan tilkendegive, om man forventer at benytte privat pasning. Tanken er, at det i så fald kan give et mere nuanceret billede af, hvor mange der står foran i køen til pasningstilbud, og hvor mange, der forventer at benytte sig af en anden mulighed.

Børne- og familiechef Henrik Madsen fortæller, at man har kontaktet udbyderen af systemet bag opskrivningsskemaet om den mulighed, men kommunen har fået beskeden, at det ikke umiddelbart er muligt at ændre.

- Vi fik at vide, at vi kunne ansøge om det, og det har vi så gjort, men der kan måske gå et år, før der bliver gjort noget ved det, fortæller Henrik Madsen.