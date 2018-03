Nu går fodbold-farfar til forskning

Det er ikke kun fodbold, fællesskab og sundhed i al almindelig, der står på programmet, når Poul Hangler og Vibeke Lund atter sætter gang i fodboldholdet for bedstefædre - eller i hver fald mænd, der kan spille fodbold kl. 10.00 om tirsdagen. Forskerne på Københavns Universitet har nemlig fået øje på det rutinerede fodboldhold, og det betyder, at spillerne nu kan indgå i et forskningsprojekt.

Netop fodbold regnes som et ret effektivt våben mod hjertesygdomme, sukkersyge samt forhøjet blodtryk og kolesteroltal - og så kan boldspillet måske også være med til at file lidt af sidebenene. Man behøver ikke at kende noget nævneværdigt til fodbold for at være med. Der varmes op inden boldspillet og strækkes ud efter, og der spilles på små baner, så man behøver ikke at kunne gennemføre et maratonløb for at deltage. Træningen tilpasse deltagerne, der også kommer igennem lidt bold- og hukommelseslege m.m.