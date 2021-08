Pedersborg Børnehus er en af de institutioner, hvor personalet møder op til rod og affald på legepladsen. Foto: Anders Ole Olsen

Nu får de unge måske deres eget sted

Sorø - 05. august 2021 kl. 18:26 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Et sted til hygge og fest forbeholdt kommunens unge kan muligvis blive til virkelighed. Det er en udløber af et problem på kommunens legepladser.

Gennem længere tid har rod og affald på daginstitutionernes legepladser nemlig været en udfordring. Det har fået Sorø Kommune til at afsætte penge til morgen-oprydning, så legepladserne er klar til de små børn om morgenen.

Det er primært et problem ved de fire kommunale børnehuse Krongården, Holberghaven, Grønnegården, Villa Villakulla og de to private institutioner Skovhuset og Pedersborg Børnehus.

Sorø Kommune antager, at affaldet stammer fra unge, der bruger legepladser som et sted at feste.

Kommunens SSP-folk har undersøgt, hvem der opholder sig på legepladserne efter åbningstid og hvorfor.

10-25 unge bruger rusmidler Det drejer sig om to grupper af unge. Den ene gruppe består af unge både under og over 18 år, som har et begyndende eller etableret forbrug af rusmidler. SSP estimerer, at der er tale om 10 til 25 unge.

Den anden gruppe er stor og omfatter også unge både under og over 18 år fra grundskolerne, fra Sorø Akademi og fra ungdomsuddannelserne i andre kommuner. Det er unge fra 8. klasse til midt i 20'erne.

Fælles for de to grupper er, at de ønsker at have deres eget sted, hvor de kan få lov at hygge og feste sammen med deres venner.

Når de ikke opholder sig på legepladserne, er de for eksempel i skolegårde, på kunstgræsplænen ved Sorøhallen, ved spejdergrunden på Grønningen i Sorø, ved bueskytteforeningen i Sorø og på Frederiksberg Skoles område.

Undersøger muligheder På et kommende møde i børne- og undervisningsudvalget skal politikerne tage stilling til, hvilke indsatser der skal sættes i gang for at tilgodese grupperne af unge mennesker.

Men allerede nu er SSP-udvalget gået på jagt efter et sted til de unge. Det betyder helt konkret, at udvalget i øjeblikket undersøger forskellige muligheder, blandt andet om nogle forældre eller foreninger er interesserede i at låne et sted ud til de unge.

Desuden har SSP-udvalget en række forslag til politikerne. Forslagene handler blandt andet om, hvorvidt SSP skal styrke den opsøgende indsats med gademedarbejdere i det offentlige rum, og om unge over 18 år skal have adgang til kommunens ungdomsklubber. I dag er klubberne et tilbud til de 14- til 18-årige.

