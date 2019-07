Se billedserie I 40 år gav Leif Stuhr den som byens julemand. Nu er han gået på pension. Foto: Kristian Buchmann Foto: Kristian Buchmann

Nu er julemanden gået på pension

Sorø - 28. juli 2019 kl. 08:58 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Leif Stuhr fylder 80 år onsdag den 31. juli. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der er ikke mange i Sorø, der gennem årene ikke på den ene eller anden måde har haft kontakt til Leif Stuhr. Mange forskellige roller har han nemlig spillet, og når han hver morgen fejer gaden foran Sejers Konditori i Absalonsgade, er det ofte snakken med kunderne, der tager længst tid.

- Jeg kender jo de fleste af dem, der går ind i og ud af butikken, siger han.

Normalt er julemandens identitet jo en hemmelighed, men avisen kan nu godt afsløre, at ja, det var Leif Stuhr, der i 40 år var inde i julemandsdragten - hvis nogen da skulle være i tvivl.

- Jeg har altid godt kunne lide lidt skæg og ballade, og jeg har da også været julemand i mange andre sammenhænge. Sådan noget har jeg altid været vild med, fortæller han.

Og netop skæg og ballade førte også til en karriere som stripper - på hele Sjælland.

- Det var altså stripper af den muntre slags, føjer Leif til med et smil.

Nummeret begyndte med, at han sprang op af en kasse.

- For et par år siden var der en, der ville hyre mig til det, men jeg måtte melde pas, for jeg kunne ikke længere komme ud af kassen - og så er et stripnummer jo ikke meget værd, konstaterer Leif.

Fra barn spillede han fodbold i Sorø Freja. I mere end 25 år var han med i Frejas Venner, og i en lang årrække var han fodboldtræner.

- Jeg trænede de mindste. Nu møder jeg dem som voksne, der selv har børn. Det er sgu sjovt, fortæller Leif, der spillede social fodbold.

- Ungerne skulle have det sjovt, så alle kom til at spille. Da jeg begyndte som træner, skrantede afdelingen. De første gange var der kun tre-fire stykker - men en måned senere var vi 40.

I mange år var Leif også med til at arrangere bankospil for klubben. Nu nøjes han med at spille banko selv - og så er han fast tilskuer til 1, holdets kampe.

Job som pedel på plejehjemmene i Slaglille og Pedersborg, senere Holberghjemmet og som afslutning på plejehjemmet i Lynge fyldte en stor del af Leifs arbejdsliv, og han var også i en del år tilknyttet hjælpemiddelcentralen. Det var som pedel, han fik tilnavnet Lille-Meyer med kosten efter Arthur Jensens figur i Huset på Christianshavn.

Den store udfordring

Men selv om Leif i dag har mange venner og i adskillige år har levet et godt, kærlighedsfyldt og indholdrigt liv, har det ikke altid været lige let.

- Nej, erkender han.

- Jeg kommer stadig en gang om ugen på Sundhedscentret og får min antabus. I 41 år har jeg ikke rørt spiritus, men før det fik jeg til gengæld nok også så meget, at jeg ikke har noget til gode.

Leif Stuhr havde som stor knægt haft fritidsjob hos købmand Erik Larsen i Sorø Materialhandel på Storgade. Og stærkt medvirkende til, at sprutten blev lagt på hylden, var det, at Erik Larsen skaffede familien Stuhr, der også bestod af hustruen Hanne og to drenge, en bolig i Østervang samt Leif et kommunalt job. Hanne var naturligvis med til også at skubbe Leif i den rigtige retning, og på rådhuset sørgede Anne-Grethe Nordlund Jensen og Margit Blond for, at Leif fik sin antabus.

- Og jeg tager som sagt stadig antabus, for selv om jeg nu fylder 80, er det en uomtvistelig sandhed, at én gang alkoholiker, altid alkoholiker. Lysten til at drikke forsvinder aldrig, siger Leif, der har udsat sin fødselsdagsfest med familie og venner et stykke tid.

- Vi er nemlig lige - efter 44 år - flyttet fra 1. sals lejligheden i Østervang til en stuelejlighed i Rosenhaven på Dr. Kaarsbergsvej. Det er skønt, siger Leif, der fortsat er i vigør og passer et par haver, ligesom han tit om lørdagen tager cyklen på en indkøbstur til Henrik Slagter i Dianalund.