Nordmarksvej spærres

AffaldPlus har tidligere meddelt, at Nordmarksvej spærres i nordgående retning fra denne uge, men arbejdet er lige en anelse forsinket.

- Vi forventer nu at afspærringen for nordgående trafik på Nordmarksvej kommer til at gælde fra 15. marts og tre uger frem, fortæller driftsleder Tommy Fer.