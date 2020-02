Fra venstre er det Charlotte de Neergaard, Ruth Villadsen, Henrik Jandorf, Mette Skjoldan, Malene Frandsen, Sanne Lessel-Wigh, Gregor Lessel-Wigh, Eva Henriksen og Gert Knudsen. Den historiske festival blev betænkt med 30.000 kr. fra Nordea-fonden. Privatfoto

Nordea-fonden gav 30.000 kroner til historisk festival

Sorø - 25. februar 2020

Enevælden er temaet for den første historiske festival fra 3.-5. juli.

Det var en meget glad formand for foreningen 1684-1862, Mette Skjoldan, der forleden fik kr. 30.000 bevilget af Nordea-fonden. Den økonomiske saltvandsindsprøjtning blev fejret med et glas bobler som indledning på foreningens bestyrelsesmøde på Værkerne.

- Foreningen er et vigtigt bidrag til at få alle vores mange gode aktører til at arbejde bedre sammen, så vi kan få flere gæster til vores by, sagde filialdirektør i Nordea, Malene Frandsen.

- Det er godt gået, at I allerede er oppe på 56 medlemmer. Og at I har valgt et emne, der er så oplagt for hele kommunen. Vi taler ofte om vores søer og skove, men det med historien er lige så meget en del af os, sagde Malene Frandsen, der også er næstformand i Sorø Erhvervsudviklingsråd og med i kommunens oplevelsesøkonomiske netværk.

- Jeg hører fra museerne og spisestederne, at mange flokkes hertil, menighedsråd osv.. De spiser en god frokost og får en god kulturel oplevelse, så jo mere ,vi kan markedsføre os med vores historie, jo flere turister kan vi tiltrække til gavn for vores handelsliv, tilføjede hun.

"Fundamentalist" Skuespiller Henrik Jandorf er en af samarbejdspartnerne, der fra starten ar været vild med projektet.

- Med det, du har fået stablet på benene, Mette, skulle man da være et skarn for ikke at byde ind med den niche, man kan, sagde Henrik Jandorf til Mette Skjoldan, der er formand for foreningen og i øvrigt har fostret idéen.

- Der er en stor spændvidde fra 1684 til 1862, så der skal man forstå at slå ned på de vigtigste personer. Som »Holbergfundamentalist« opfører jeg Holbergs ord - det er ikke 'frit efter' - og man overraskes her 300 år efter, hvor hamrende aktuelle teksterne er, sagde Henrik Jandorf, der er ved at forberede en helt ny opførelse på Tersløsegaard.

- Holberg er en skikkelse, man ikke kommer uden om, men der er jo flere. Vi fortæller på Lille Claus, at Oehlenschläger, Andersen og Hauch var samlet i samme båd. Det er altså en båd, der ikke må gå ned, tilføjede Henrik Jandorf.

Stort program Mette Skjoldan fortalte om nogle af de mange aktiviteter, der er i støbeskeen. Holberg flytter for eksempel ind på Tersløsegård, der er historisk marked på Torvet, kaffesalon på Sorø Museum og et maskebal med dans og skuespil på Kragerup Gods.

- Mange bidrager med deres specialer, eksempelvis forbereder Sorø Balletforening en maskebaldans, fortsatte Mette Skjoldan.

Programmet ligger klar i marts og centrerer sig altså om den første weekend i juli.

Mette Skjoldan glædede sig naturligt nok over den store donation.

- I efteråret fik vi 10.000 kroner fra kultur- og fritidsudvalget, og nu kan vi glæde os over 30.000 kroner fra Nordea-fonden. Så kan vi jo gøre lidt mere ud af festivalen, sagde hun.

- Vi forsøger at skabe noget for både lokale og udenbys turister. Både nye tiltag, som vi finder på i samarbejde med forskellige samarbejdspartnere, og så de mere gængse såsom udstillinger med mere. Udgangspunktet er enkelhed som virkemiddel og ledetråd i vores arrangementer. Det mener vi virker bedst.

Man kan følge foreningen på hjemmesiden (16841862.dk) eller Facebook siden (facebook.com/historiefestival/).