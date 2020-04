Se billedserie Bjarne Hjorth er som formand for Sorø Roklub glad for, at medlemmer nu kan komme i gang med at ro på Sorø Sø. Foto: Bjarne Stenbæk

Nogle sportsgrene er kommet i gang igen

Sorø - 24. april 2020
Af Ulla Grundtvig Brask

Idrætsgrene uden for og uden kropskontakt må gerne åbne op for aktivitet - hvis det altså sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger.

Da den udmelding kom fra sundhedsmyndighederne og regering, var Sorø Roklub mere eller mindre klar til start.

- Vi har allerede for et stykke tid siden arbejdet med en plan for, hvordan vi kan håndtere det, fortæller formand Bjarne Hjorth.

Derfor åbnede Sorø Roklub allerede op onsdag i denne uge. Medlemmer skal dog forberede sig på en række nye regler.

Det er for eksempel kun de små både, der kommer i søen. Der er øget fokus på hygiejne af hænder og fælles grej. Klubbens klubhus er lukket indtil videre.

- Vi kan ikke få alle de unge mennesker til træning på én gang, for der må kun være max 10 personer, siger Bjarne Hjorth.

Når klubhuset er lukket, er der også lukket lidt ned for alt det sociale på stedet. Bjarne Hjorth synes, det er ærgerligt, men tror nu nok, at medlemmer kan hygge sig med hinanden - på afstand - på anden vis.

I Sorø Tennisforening kan man booke baner fra på mandag den 27. april.

Det er normal tid for sæsonstart, men formand Jørgen Uldall-Ekman ved, at det alligevel kribler ekstra meget i tennis-armene for at komme ud at spille.

- Vi har jo ligget stille med indendørs-tennis, så mange er vilde efter at komme i gang igen, siger Jørgen Uldall-Ekman.

Standerhejsningen den 2. maj er en årelang tradition i klubben, og begivenheden samler hvert år mange medlemmer på Ringstedvej. I år bliver den virtuel, og medlemmerne må følge en videooptagelse hjemme bag skærmene.

Tennisforeningens klubhus er aflåst.

- Der bliver ikke noget med at sidde sammen bagefter en kamp og få en øl eller en sodavand, men jeg tror også, at det vigtigste lige nu er at komme ud at spille. Så må man sludre med makkeren over nettet undervejs, siger formanden for tennisforeningen.

Rent praktisk vil man bede medlemmer om at møde et par minutter efter banebookningstiden, så dem, der har banen lige før, kan forlade den uden at krydse for mange mennesker. Der må max være fire personer på hver bane.

I Dianalund Idrætsforening er Jens Peter Hansen formand for petanque-afdelingen.

Han regner først med, at der spilles igen efter 10. maj.

- Selv om vi træner uden for og kan holde afstand, så har medlemmerne en ret høj alder. De er mellem 65 og 94 år, så vi skal passe ekstra meget på hinanden. Hvis der kommer 40 mennesker til en træning, og vi kun må være 10: Hvem skal jeg så sige nej til, spørger Jens Peter Hansen.

Når holdet bliver aktivt igen på idrætspladsen ved Holberghallen, er interesserede velkomne til at være med. Det er tirsdag fra kl. 9.30-ca. 11.30, torsdage kl. 14-ca.16 samt lørdag kl. 9.30- ca.11.30. Tjek www.dianalundif.dk.