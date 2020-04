Nogle seniorer skal have et venligt skub

- Der er en markant stigning i andelen af aktive seniorer i foreningslivet, og vi ved, at den demografiske fremskrivning viser, at antallet af ældre borgere vil stige markant over de kommende år i Sorø Kommune. Men vi ved også, at ændringer i deres livssituation - hvis en ægtefælle dør eller der opstår sygdom - gør det sværere at komme til idræt. Derfor skal vi have fokus på seniorerne, siger Bo Christensen (K), der er formand for kultur og fritidsudvalget.