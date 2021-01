Nødpasning samles måske: Små elever kan få langt til skole

- Formålet er at få bemyndigelse til at træffe beslutningen, så vi kan handle hurtigt, hvis det bliver nødvendigt, siger Henrik Madsen.

- Vi overvejer det ikke endnu. I foråret var der måske 10 børn i skolernes nødpasning, og derfor var alle seks skoler ikke åbne dengang. Men nu er der et stigende antal børn i nødpasningen. Det er et helt andet omfang. Så lige nu er der ikke grundlag for at lukke skolernes nødpasning, siger han.