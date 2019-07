Se billedserie Niels Pedersen med én af de mange effekter - en temmelig farverig lysekrone. Foto: Merete Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Nødhjælpen lader lopperne springe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nødhjælpen lader lopperne springe

Sorø - 27. juli 2019 kl. 14:54 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ting og sager. Lopper og lamper. Der bliver masser af sager at kigge på, når Folkekirkens Nødhjælp holder loppemarked den 3. august. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

I øjeblikket kan det måske se lidt uoverskueligt ud, hvor den store bunke med loppemarkedsting endnu ikke er opdelt i elektronik, cykler, spil, legetøj, møbler o.s.v. Men den 3. august byder Folkekirkens Nødhjælp indenfor til et kæmpestort loppemarked på Lyshøjgaard på Lynge Byvej 27 i Sorø. Det foregår fra klokken 10.00 til 15.00. Pengene går naturligvis til organisationens nødhjælpsarbejde både i ind- og udland.

- Lige nu har vi bare samlet effekterne her i halmladen, for vi mangler stadig at hente et læs mere fra genbrugsstationen. Når vi har hentet det, bliver effekterne opdelt i de forskellige kategorier, forklarer Niels Pedersen som sammen med sin hustru ejer Lyshøjgaard. Ægteparret har meldt sig som frivillige i Folkekirkens Nødhjælp - og lægger nu også »hus« til organisationens første Sorø-loppemarked.

- Det er et års tid siden, vi kom med i Folkekirkens Nødhjælp, og det er rart at være med til at støtte nogle gode initiativer både herhjemme og ude i resten af verden, siger Niels Pedersen med et smil. Han fortsætter:

- Vi har - ligesom øvrige foreninger - haft mulighed for at afhente effekter på genbrugspladsen, som har været for gode til at smide ud. Derfor kan vi også præsentere alt lige fra en cykeltrailer til 15 kondimaskiner, haveredskaber, cykler, fire komplette senge, møbler, barnevogne, spejle, legetøj, fjernsyn, computere og meget, meget mere. Vi glæder os meget til, at folk kommer og går på opdagelse blandt de mange ting og sager, og så håber vi naturligvis, at de køber rigtig mange ting med hjem, siger han.

Møblerne forventer Niels Pedersen bliver præsenteret i halmladen, mens den gamle hestefold får opsat telte, hvor man kan finde småting og småsager. Al elektronik bliver samlet inde ved den gamle stald, hvor det bliver tilkoblet strøm inden salg, så kunden ved selvsyn kan se, at tingene virker, som de skal.

- Vi har lånt en vogn af Sct. Georgs Gildet, hvorfra der bliver solgt kaffe, kage, pølser, brød, øl og sodavand. Der bliver også en masse aktiviteter for børn, da fire spejdere møder op og laver snobrød, popcorn og andet godt ved bålet. Man kan også få en køretur med hestevogn rundt i byen, det koster blot en flad tyver, siger Niels Pedersen.

Da loppemarkedet bliver temmelig omfangsrigt, leder Niels Pedersen og resten af Folkekirkens Nødhjælps Sorø-afdeling efter frivillige, som har lyst til at passe en bod - eller gå til hånde med forskellige ting under selve loppemarkedet. Men også generelt er der brug for flere frivillige i organisationens Sorø-afdeling.

- I forvejen er vi 31 kvinder og fire mænd i vores lokale afdeling, og her savner vi nogle flere hænder som kan bære, forklarer Niels Pedersen. Han lover også, at flaget på gården bliver hejst til tops den 3. august, og at man bliver ledt ind på pladsen ad »bagvejen«, så man vil kunne gå fredeligt fra bod til bod, uden at skulle zigzagge mellem biler.

Åbner først kl. 10

- Til de utålmodige vil jeg sige, at vi først åbner for salget af effekter klokken 10. Til gengæld er der masser at komme efter - uanset om man er barn eller voksen.