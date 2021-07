Mogens Kræmers held har efter eget udsagn begrænset sig til, at han for 30 år siden vandt en blomst ved et marked i Buerup-Reerslev. Så han havde sparet godt sammen til det held, han havde brug for 14. juni. Han lå i øvrigt på Rigshospitalet sammen med fodboldspilleren Christian Eriksen, der 12. juni faldt om med hjertestop i Parken. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Nødbehandler og hjerteløbere gav pottemageren et liv efter døden

Da pottemager Mogens Kræmer fik et hjertestop på Dambrovej ved Døjringe langt ude på landet, ankom nødbehandleren og flere hjerteløbere inden for 10 minutter.

Sorø - 18. juli 2021 kl. 05:16 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Hjerteløber-ordningen fungerer. Det kan den 63-årige pottemager - eller keramiker, om man vil - Mogens Kræmer fra Hedeboryde nær Dianalund skrive under på. I dag kan han atter betjene drejebænken i Det gamle Keramikværksted, men det skyldes udelukkende en hurtig indsats fra hans rotary-kammerater og ikke mindst fra nødbehandleren og en håndfuld hjerteløbere.

- Jeg er simpelthen så glad og så taknemmelig. Det er fantastisk at opleve en så velfungerende ordning, og jeg kan kun sige en kæmpemæssig tak for, at nødbehandleren og de frivillige hjerteløbere er der. De reddede mit liv, siger Mogens Kræmer.

Kræmer var 14. juni til møde i Dianalund-Stenlille Rotaryklub. Værten for mødet havde netop leveret en spændende jagt-beretning fra en tur til Canada. Mogens havde en munter historie, der passede lige til anledningen, så han slog på glasset og rejste sig.

- Jeg begyndte at fortælle min historie, men pludselig begyndte det hele at gynge lidt, og de andre blev tågede og utydelige. Jeg husker, at jeg tænkte, at jeg måtte lige sætte mig. Så husker jeg ikke mere, fortæller han.

- Bagefter har jeg fået at vide, at jeg talte videre, mens jeg faldt forover, og min sidemand var i tvivl om, hvorvidt jeg lavede sjov.

Men det stod hurtigt klart, at det gjorde Mogens ikke. Han var ganske enkelt død.

Der blev straks ringet 112, og en genoplivnings-proces blev sat i gang. Heldigvis var der en læge til stede, så der blev giver hjertemassage, ligesom det kunstige åndedræt, da der var gået tid nok uden ilt til hjernen, blev husket.

En bil blev sendt til Hedeboryde for at hente Mogens' samlever, Annegrete, mens andre kørte efter hjertestarteren ved Rema 1000 i Pedersborg.

Flere hjerteløbere - Dem, der kørte efter hjertestarteren, nåede den ikke, før den var hentet af en hjerteløber, fortæller Mogens Kræmer.

- Og selv om det var så langt ude på landet, ankom der fire-fem hjerteløbere inden for 10 minutter.

Der blev arbejdet ihærdigt med Mogens, der lidt efter vente tilbage til livet igen. Så ankom ambulance, hvor redderne også udførte livreddende hjælp, inden de kørte Mogens og Annegrete på sygehuset.

- Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle blive så glad for at få brækket tre ribben, siger Mogens med et smil og tilføjer, at han i de 5-10 minutter, hvor han var død, ikke mærkede noget som helst. Han var bare væk.

- Men jeg kan ikke understrege nok, at det simpelthen er så fantastisk, at mine rotary-kammerater, nødbehandleren og de tililende hjerteløbere handlede og i dag har æren for, at jeg fortsat er i live. Tusind tak!

Verdens heldigste - Jeg har altid sagt til mine døtre, at jeg er verdens uheldigste mand. Kunne noget uheldigt ske, skete det for mig, fortsætter han.

- Det kommer de aldrig til at høre mere. Tværtimod. Jeg har bare været usandsynligt heldig. Var det sket, mens jeg gik alene på værkstedet, ja, så havde jeg nu befundet mig tre alen under jorden.

Forkert fokus Forud for den chokerende episode havde Mogens haft det dårligt et stykke tid. Men det tilskrev han ikke problemerne med hjertet.

- Til påske blev jeg opereret for prostatakræft, fortæller han.

- Det voldte mig efterfølgende mange problemer. Såret fra operationen blev ikke syet ordentligt sammen, så det væskede i voldsom grad, ligesom der var problemer med at holde tarmene inde. Derfor blev jeg åbnet igen. Alt blev lagt på plads, og så blev jeg syet eftertrykkeligt sammen.

- Men der var stadig problemer med væske og smerter, der løb ned i underlivet, fortsætter han.

- Jeg var meget træt og blev hurtigt udmattet. I weekenden forinden var vi oppe i vores hus i Sverige, og der måtte jeg forlade en indkøbstur og sætte sig ud i bilen. Jeg var konstant træt og havde det så varmt, at jeg måtte have koldt vand i hovedet.

Sådan havde det været et stykke tid, men både Mogens og lægen fokuserede på problemerne med prostata-operationen.

- I 2008 fik jeg en blodprop i hjertet under et ophold i Sverige, fortæller Mogens.

- Den gang fik jeg indopereret en stent, men der har ikke været opmærksomhed på, at stenten ikke havde en længere levetid, og alt omkring den var kalket til. Jeg var slet ikke opmærksom på, at jeg nu havde de samme symptomer som i 2008. Al fokus var på min prostata-operation. Det samme gjaldt lægerne, der ikke kunne forstå, at der var problemer med operationen, for alt så fint ud.

Andet kapitel Efter den seneste hjerteoperation, hvor der nu er tre stenter opereret ind, så blodet til og fra Mogens' hjerte har en "motorvej", er der nu ikke længere problemer - bortset fra dem, de brækkede ribben endnu afstedkommer.

- Mine rotary-kammerater har også stukket lidt til mig, siger han med et glimt i øjet.

- De fik jo første del af min historie i mit første liv. Nu må de have andet kapitel i mit andet liv.

Man kan ikke gøre noget forkert

Da Mogens Kræmer blev ramt af et hjertestop midt under et rotarymøde på Dambrovej i Døjringe, fik selskabet naturligt nok et chok. Men der blev handlet, og det reddede pottemagerens liv.

- Det er et vigtigt budskab at give videre, at når sådan noget sker, kan du ikke gøre noget forkert. Det gør du kun, hvis du undlader at gøre noget, siger Mogens Kræmer.

Nødbehandleren i det aktuelle tilfælde var et kendt ansigt. Det var nemlig Peter Nygaard, der ejer Nygaards Turist- og Minibusser og også er brandmand. Nygaard selv har som nødbehandler tavshedspligt. Men det har Mogens Kræmer ikke.

- Der blev ydet en fantastisk indsats både af nødbehandleren, af hjerteløberne og af mine rotary-kammerater, siger han.

- Men meget væsentligt og en stor hjælp for mange var det også, at Peter Nygaard efter episoden samlede rotaryanerne og fortalte alle, at de havde klaret udfordringen til UG. Han gennemgik den dramatiske episode og kunne slutte af med at fortælle, at det hele var gået så godt, som det kunne gå. Jeg var kommet tilbage til livet. Han svarede også på spørgsmål fra forsamlingen og fik i det hele taget givet en rigtig fin afrunding på det, der kunne være endt meget tragisk. Det er vi dybt taknemmelige for.

Episoden i Døjringe rejser også spørgsmålet, om flere klubber og foreninger skal investere lidt tid og penge i et kursus. Det kan bestilles hos det lokale beredskab.