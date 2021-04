Niels Aalbæk fylder 60: Uden et fyrtårn sejler alle skibene på grund

- Lad nu være med at smøre leverpostejen ud i et tyndt lag over hele kommunen! Gør nu noget for alvor! Giv en million kroner om året til aktiviteter på Torvet i Sorø, så vi kan få nogle store kunstnere hertil 10 gange om året. Giv 5 millioner kroner til Kyndelmisse, så vi kan udvikle det for eksempel med lyskunst over hele søen, så vi skaber en national begivenhed, og folk kommer kørende hertil fra Hamborg. Vi kan tiltrække 50.000. Sæt 50 millioner kroner af over fire år til kultur- og naturaktiviteter - få sat gang i Sorø Legene og så videre. Hvis man ikke har et fyrtårn, sejler alle skibene på grund.