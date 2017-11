Niels Aalbæk får en plads i byrådet

- Vi er rigtig glade. Og meget stolte over at vi lige har kysset til det andet mandat i byrådet. Nu skal vi ud og arbejde på gulvet med vores plads i byrådet, siger Niels Aalbæk.

- Jeg tror, det bliver op ad bakke. Jeg er pragmatiker og iværksætter. Nu har vi et flertal, hvor nytænkning ikke er på dagsordenen. Men jeg glæder mig da over, at Konservative er blevet større, for de siger jo selv, at de har en miljøprofil, siger Niels Aalbæk.