Ni sigtelser og fire klip

Trafikanterne blev noteret for følgende overtrædelser: Én for manglende sele, én for overhaling over spærrelinje, én for benyttelse af håndholdt mobiltelefon. Én sigtelse for at have kørt minimum 116 km/t, hvor der var en hastighedsbegrænsning på 80 km/t, Én sigtelse for manglende lygteføring i lygtetændingstiden, én for at overhale højre om, Én for konstruktivt at have ændret sin knallert, så den kunne køre 44 km/t, mod de tilladte 30 km/t. Én for at køre over for rødt, samt én for at føre en knallert med fejl og mangler.