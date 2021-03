Net-knas kostede pensionist- par chancen for stor million-gevinst

Tallene 4 - 8 - 9 - 12 - 13 - 29 og 35 vil for altid bringe sorte skyer over familien Nielsen i Bromme ved Sorø. I cirka 25 år har familien spillet de tal i lotto sammen med seks andre i et reduceret system. Faktisk har tallene en gang før for cirka 20 år siden kastet over 100.000 kroner af sig for seks rigtige plus et tillægstal, og i lørdags resulterede tallene i den helt store gevinst på 15 millioner kroner. Men gevinsten blev ikke vundet. Ingen ramte tallene, og kuponen fra Bromme fik ikke chancen, for den var ikke registreret.