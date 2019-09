Nekrolog: Sorøs ydmyge verdensstjerne

Knud Vad fejrede triumfer verden over som koncertorganist, og han opbyggede omkring Sorø Klosterkirke og Marcussen-orglet et musikliv, der bragte Sorø op på et internationalt niveau. Foto: Anders Ole Olsen

Sorø - 10. september 2019 kl. 12:42 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Komponist, dirigent og en af verdens bedste organister Knud Vad, Fasanvej 5, Sorø, er død, 82 år.

Knud Vad voksede op på Holstebroegnen. Langt ude på landet var der ikke mange legekammerater, men Knud kastede sig efter et vist pres fra hans far over orgelmusikken og klarede det så godt, at hans far egentlig syntes, at Knud skulle på musikkonservatoriet efter 4. mellem. Hans mor holdt dog på, at hun først skulle være student, og en bekendt af familien var gammelsoraner. Så det blev et ophold på Sorø Akademi.

Knud Vad brød sig ikke om kostskoledagene. Han har tidligere betegnet datidens pædagogik som håbløs og har fortalt om lærere, som eleverne opfattede som direkte onde. Heller ikke hakkeordenen på den dengang rene drengekostskole var Knuds kop te. Men igen fandt Knud et frirum i musikken. Han fik lov til at spille på klosterkirkens orgel.

Da han i 1955 blev student, var holdningen klar: »Aldrig mere Sorø« - men sådan kom det så langt fra til at gå. Tværtimod. Det berømte Marcussen-orgel trak. Knud Vad har tidligere betegnet det som »det bedste i verden«, ligesom han aldrig lagde skjul på, at han har nydt hver en tone, han har spillet på orglet. Og toner kom han til at spille rigtig mange af. Uddannelsen på konservatoriet blev fulgt op af private studier, og i 1964 blev han ansat som organist ved Sorø Klosterkirke og musiklærer på Sorø Akademi. På det tidspunkt havde han dog allerede vikarieret for den daværende organist, Finn Reiff.

Lærergerningen forlod Knud uden de store ærgrelser i 1976, men han blev ved sit elskede orgel, til han som 70-årig gik på pension i 2006.

Knud Vad turnerede som organist over en stor del af verden, og han opbyggede omkring kirken og orglet et musikliv, der rakte langt ud over Sorø. I 1967 dannede han Chorus Soranus, der i tiden med Knud Vad som leder, nåede op blandt de bedste i Danmark. I 1969 kom Sorø Orgelfestival til - den blev senere til Sorø Internationale Musikfestival med undertitlen Klassisk i Sorø - og Sorø fik besøg af nogle af verdens bedste klassiske musikere.

Det er i tidens løb blevet til mange indspilninger og koncerter. I 1975 startede han serien af Bach-kantater i Sorø Klosterkirke, og han tog i samme periode fat på sin »maraton-mission«: At spille alle Bachs orgelværker i løbet af 12 aftener. Sidstnævnte gennemførte han flere gange med fem års mellemrum. Han afsluttede med at indspille alle Bach-værkerne - på i alt ni cd'er. En særlig oplevelse var det også for Knud Vad at dirigere Danmarks Radios Symfoniorkester i alle Beethovens ni symfonier.

Da Knud Vad i 2004 fejrede sit 40 års jubilæum, kunne han med glæde konstatere, at han havde fået opfyldt stort set alle sine musikalske ambitioner.

Knud Vad er adskillige gange i sin karriere blevet hædret. I 2007 blev han Ridder af Dannebrog - allerede ved sin pensionering tre år tidligere modtog han Dronningens Fortjenstmedalje. Naturligvis har Knud Vad som den første modtaget Sorø Kommunes Kulturpris (i 1992), ligesom han i 1996 fik Egholtprisen og i 2003 af Sorø Spare- og Laanekasses Fond blev hædret med en Klio. For tre år siden blev han tildelt den fornemme polske pris: Gloria Artis i sølv for sit mangeårige arbejde for polsk-dansk kultursamarbejde, Vad modtog i 2005 i øvrigt både Paul og Sylvia Schierbecks Hæderspris og Palladius-prisen. En særlig glæde var det også for Knud Vad, da Sorø Internationale Musikfestival i 1994 modtog Jacob Gade-prisen.

Trods sin ganske særlige begavelse var Knud Vad et meget ydmygt menneske, der med en stærk forankring i familien levede og åndede for musikken. Knud Vad var i bogstavelig forstand professionel til fingerspidserne, og han formåede at løfte både koret og festivalen op på et kunstnerisk niveau, der kunne matche hans eget, ligesom han som koncertorganist opnåede stor international anerkendelse og fik et kæmpe netværk verden over.

Knud Vad efterlader sig sin hustru, Kirsten, fem børn og ni børnebørn.

Knud Vad bisættes fra Sorø Klosterkirke fredag den 13. september kl. 13.30.