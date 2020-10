Se billedserie Bilerne stod gennem alle årene centralt i Poul Hansens liv. Privatfoto

Nekrolog: I Pouls verden overtrumfede bremsen sjældent speederen

Sorø - 13. oktober 2020 kl. 15:22 Kontakt redaktionen

Tidligere autoforhandler Poul Lysen Hansen, Røde Kors Hjemmet i Sorø, er efter længere tids sygdom død, 72 år.

Poul Hansen blev født i Slagelse og voksede op i Kandestøbergade med sine forældre og to brødre. Bortset fra syv år som bankmand har det altid været bilerne, der har fyldt i Pouls arbejdsliv, lige fra han som 15-årig fik verbale øretæver af sin mor, fordi han havde båret broderens Fiat 500-motor op i familiens køkken for at foretage en hovedreparation, til kort før døden indtrådte.

Poul Hansen overtog i 1979 Toyota-forhandlingen i Sorø med domicil på Møllevej fra Ove og Sofie Olsen. Navnet på virksomheden var PH Automobiler, og Toyota blev synonym med Poul Hansen - eller PH - der efter nogle år flyttede til Nordmarksvej.

Men omlægninger i autobranchen omkring årtusindskiftet betød, at PH måtte gå nye veje. Med mottoet, at det gælder om at se muligheder i stedet for begrænsninger overtog PH Suzuki-forhandlingen på Nordmarksvej 2 fra Steffen Nielsen, og så var det atter tid at give »fuld pedal«. Suzuki blev nemlig straks en succes i Sorø-området.

I midten af det nye årtusinds første årti blev hovedsædet på Nordmarksvej - som indgang til finanskrisen - ombygget og udvidet. I 2005 kom Nissan og Fiat til. Mitsubishi kørte ind på Nordmarksvej i 2006, hvor man også overtog bilforhandling i Næstved og omdannede navnet til Lysen Biler. I marts 2019 åbnedes en afdeling i Ringsted, og i 2020 kom Mazda også ind i folden - i Sorø og Ringsted.

For Poul Hansen stod familien stærkt i billedet. Hustruen Birgit, som han alt for tidligt mistede til kræft i 2005, var med, og sammen fik de sønnerne Christian og Anders, der gradvist kom med i forretningen og overtog hele virksomheden i 2017. I dag er det lille værksted fra 1979 vokset til en arbejdsplads for omkring 65 ansatte.

Cigaretterne var i mange år en tro følgesvend, og de var medvirkende til, at Poul Lysen Hansen blev ramt af KOL, men i 2014 stødte kræften til både i prostata og i lungerne, og derfra udviklede tingene sig relativt hurtigt. I efteråret 2019 fik Poul fra lægerne besked om, at de ikke kunne gøre mere, og at tidshorisonten var et år til halvandet.

Da det ubehagelige budskab havde bundfældet sig, fortalte Poul åbent om sin sygdom. Han ryddede op og tilrettelagde sin sidste rejse, inden han flyttede ind på Røde Kors Hjemmet, hvor han 1. maj i år fik selskab af sin 99-årige mor, Ingrid.

Hver dag stod han op og tog pænt tøj på, og i erkendelse af, at livet lakkede mod enden, besluttede han sig for at få det bedste ud af sin sidste tid. Han besluttede sig for så vidt muligt at være i godt humør og gøre de ting, han holdt mest af, så længe han kunne. Især sammen med familie og venner.

Poul Hansen var gennem årene blandt andet kendt for en sin evne til at ramme hovedet på sømmet med en bramfri autoværksted-bemærkning:

- Man skal ikke lade røven synke, før brættet er knækket, kunne han for eksempel sige.

I fredags knækkede Pouls bræt, og han sov stille ind.

Han bliver bisat fredag den 16. oktober klokken14.00 fra Pedersborg Kirke, men på grund af coronaen er der kun adgang for familie og nære venner.

Efter bisættelsen køres der i kortege fra Pedersborg Kirke til Lysen Biler via Ringstedvej, Nordmarksvej og Nørrevej. For alle interesserede vil det være muligt her at vinke et sidste farvel ved opstilling langs fortovet, mens kortegen passerer cirka klokken 14.45-15.00 på vej forbi hans livsværk: Lysen Biler i Sorø.