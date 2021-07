Se billedserie Der er tradition for vælgermøder her på Sorø Akademis Skole. Men ikke møder med Sorø Kommune som arrangør. Billedet er fra 2019. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Nej til vælgermøde arrangeret af kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nej til vælgermøde arrangeret af kommunen

Sorø - 04. juli 2021 kl. 09:59 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Der er kommunal-, regions- og ældrerådsvalg tirsdag den 16. november 2021, og forberedelserne er allerede gået i gang.

Den forbindelse skal politikerne i kommunalbestyrelsen nikke ja eller nej til aktiviteter, der skal medvirke til at fremme valgdeltagelsen.

Politikerne har valgt at lægges sig op ad det valgfremmemateriale, der er udarbejdet af Kommunernes Landsforening. Det kan handle om for eksempel centralt placerede gadebanner i de fire største byer: Storgade, Dianalund Centret, Hovedgaden i Stenlille og Rudsgade i Ruds Vedby. Det kan også være plakater i daginstitutioner, haller, biblioteker og opslag i medierne og Facebook.

En enkelt ting fra KL's katalog var der dog enighed om ikke at benytte: Nemlig mulighed for at Sorø Kommune selv står som arrangør af et vælgermøde.

Borgmester Gert Jørgensen sagde på mødet, at »Her i Sorø har vi ikke tradition for at arrangere vælgermøder selv«, og SF's Linda Nielsen mente, at »Civilsamfundet skal arrangere vælgermnøder - ikke en kommune«.

Lars Schmidt fra Dansk Folkeparti præciserede, at der er tale om valgfremme-materialer for at bakke op om demokratiet. Ikke for at profilere politikerne.

Enhedslisten Bo Mouritzen fortalte på kommunalbestyrelsesmødet, at partiet vil rette henvendelse til alle opstillingsberettigede partier for at aftale en fælles grænse for, hvor mange plakater man må hænge op.

- Det skal være af hensyn til byen, til miljøet og for trafiksikkerheden, at der skal være en grænse, mente Bo Mouritzen.