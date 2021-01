Overfladevand fra et område ved Søgade skal ikke ledes direkte ud i Sorø Sø. I forvejen skal der skærpet opmærksomhed omkring søvandets renhed frem mod 2027, hvor nye krav vil gøre sig gældende, lyder begrundelsen af Sorø Kommunes afslag til Sorø Spildevand. Foto: Thomas Olsen

Nej til spildevand direkte ud i sø

Sorø - 14. januar 2021 kl. 15:49 Af Lene Berthelsen

Otte ejendomme i Søgade står overfor at skulle have foretaget kloakseparering. I den forbindelse har det kommunale selskab Sorø Spildevand søgt Sorø Kommune om at få lov til at lede regn- og overfladevandet direkte ud i Sorø Sø, når separeringen har fundet sted.

Der er flere årsager til, at Sorø Spildevand ønsker den løsning.

Dels slipper selskabet for at skulle grave sig hen over akademiets sportsplads for at lægge dobbelt rørføring ned. Og dels undgår Sorø Spildevand alternativt at skulle etablere et såkaldt sedimentationsbassin nær søbredden. Et bassin, der holder kloakvandet tilbage og giver tid til at uønskede stoffer kan bundfælde sig her i stedet for at løbe med ud i søen.

Gravning på sportsplads Men et sådan bassin vil ikke pynte på det naturskønne område på plænen ned mod søen, og det er et stort tiltag for meget få husstande i forhold til miljøgevinsten, argumenterer Sorø Spildevand.

I dag løber det useparerede kloakvand fra de otte ejendomme i kloakrør, der ligger i jorden tværs over Sorø Akademis idrætsanlæg og videre til kloakrør på Jonstrupsvej og Trautnersvej. Hvis man vælger direkte udledning i søen af overfladevandet, slipper man for at skulle grave idrætspladsen op, anfører Sorø Spildevand i sin ansøgning.

Men Sorø Kommune vil ikke give Sorø Spildevand dispensation til sø-løsningen, og det er der flere grunde til.

Krav til badevandet Sorø Sø er en godkendt badesø, og under alle omstændigheder skal der strammes op omkring vandkvaliteten i søen, hvis den inden 2027 skal være i stand til at nå en skærpet målsætning om »god økologisk og kemisk tilstand«.

Endvidere viser beregninger, at også overfladevand - regnvand, der er er løbet over tage og via tagrender eller hen over asfalt og andet underlag - indeholder miljøskadelige stoffer, f.eks. zink, i en grad, der fordrer rensning inden udledning i en sø.

Endelig påpeger Sorø Kommune i sit netop afgivne afslag, at også resten af Sorø by skal kloaksepareres på et tidspunkt, og at der også her vil være samme miljøkrav.